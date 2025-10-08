Запланована подія 2

Ціни на білокачанну капусту в Україні знижуються

капуста
В Україні дешевшає білокачанна капуста / Pixabay

В Україні цього тижня спостерігається зниження цін на білокачанну капусту через надлишок продукції на ринку, значна частина якої — середньопізні сорти, непридатні для тривалого зберігання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення EastFruit.

Які ціни на капусту? 

Наразі виробники пропонують капусту за ціною 5–10 грн/кг, що на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. В більшості господарств тривають активні збиральні роботи, через що пропозиція продовжує зростати. Водночас попит залишається низьким: оптовики та роздрібні мережі закуповують капусту переважно невеликими партіями, через обмежений термін реалізації та низьку якість продукції.

У середньому ціни на білокачанну капусту нині на 66% нижчі, ніж у той самий період минулого року. Експерти припускають, що через подальший збір урожаю та збільшення постачань ціни можуть продовжити знижуватися, якщо попит не зросте.

Нагадаємо, на початку вересня в Україні почали зростати ціни на білокачанну капусту. Обмежена пропозиція на тлі активної торгівлі стимулює подорожчання продукту.

Автор:
Ольга Опенько