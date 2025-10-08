Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на белокочанную капусту в Украине снижаются

капуста
В Украине дешевеет белокочанная капуста / Pixabay

В Украине на этой неделе наблюдается снижение цен на белокочанную капусту из-за избытка продукции на рынке, значительная часть которой среднепоздние сорта, непригодные для длительного хранения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение EastFruit.

Какие цены на капусту?

Пока производители предлагают капусту по цене 5–10 грн/кг, что на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели. В большинстве хозяйств продолжаются активные уборочные работы, из-за чего предложение продолжает расти. В то же время спрос остается низким: оптовики и розничные сети закупают капусту преимущественно небольшими партиями из-за ограниченного срока реализации и низкого качества продукции.

В среднем цены на белокочанную капусту сейчас на 66% ниже, чем в тот же период прошлого года. Эксперты предполагают, что из-за дальнейшего сбора урожая и увеличения поставок цены могут продолжить снижаться, если спрос не возрастет.

Напомним, в начале сентября в Украине начали расти цены на белокочанную капусту. Ограниченное предложение на фоне активной торговли провоцирует подорожание продукта.

Автор:
Ольга Опенько