Цены на белокочанную капусту в Украине снижаются

В Украине на этой неделе наблюдается снижение цен на белокочанную капусту из-за избытка продукции на рынке, значительная часть которой среднепоздние сорта, непригодные для длительного хранения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение EastFruit.

Какие цены на капусту?

Пока производители предлагают капусту по цене 5–10 грн/кг, что на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели. В большинстве хозяйств продолжаются активные уборочные работы, из-за чего предложение продолжает расти. В то же время спрос остается низким: оптовики и розничные сети закупают капусту преимущественно небольшими партиями из-за ограниченного срока реализации и низкого качества продукции.

В среднем цены на белокочанную капусту сейчас на 66% ниже, чем в тот же период прошлого года. Эксперты предполагают, что из-за дальнейшего сбора урожая и увеличения поставок цены могут продолжить снижаться, если спрос не возрастет.

Напомним, в начале сентября в Украине начали расти цены на белокочанную капусту. Ограниченное предложение на фоне активной торговли провоцирует подорожание продукта.