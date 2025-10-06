Рынок тыквы в Украине: какие главные факторы подорожания осенью

В этом сезоне украинские потребители заметили существенный рост цен на тыкву. Причиной удорожания являются не только сезонные колебания, но и изменение статуса культуры – тыква все чаще переходит из кормового сегмента в коммерческий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев.

Почему дорожают тыквы?

Повышение цен обусловлено не только сезонными колебаниями, но структурными изменениями на рынке.

Ранее выращиваемая для кормовых нужд часть сортов постепенно вытесняется специальными кулинарными сортами, популярными в европейских сетях, например баттернат. Спрос на такие сорта уже превышает предложение, естественно отражающееся на стоимости тыквы.

Дополнительно на цены влияют общие условия рынка: подорожание топлива, удобрений и транспорта повышает себестоимость производства. Даже небольшое увеличение внутреннего потребления или спроса на потребительские сорта тыквы может привести к резкому росту цен, как это наблюдалось в случае моркови или огурцов.

Для экспорта принципиально сохранять баланс меж внутренним спросом и европейскими рынками. Слишком быстрое удорожание может снизить конкурентоспособность Украины и заставить ритейлеров сокращать закупки.

Эксперты отмечают, что стабильность рынка тыквы нуждается в расширении производственных площадей под рыночные сорта и совершенствовании логистики и охлаждающих цепей. Это позволит постепенно снизить дисбаланс между спросом и предложением и смягчить резкие колебания цен.

Напомним, цены на морковь в Украине начали расти из-за сокращения предложения на рынке. Удорожание коснулось как средних, так и качественных сортов, и связано с сезонными факторами и изменениями в торговой активности.