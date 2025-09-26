Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на морковь в Украине растут из-за сезонного сокращения предложения

морковь
Дефицит моркови в Украине / Depositphotos

Цены на морковь в Украине начали расти из-за сокращения предложения на рынке. Подорожание коснулось как средних, так и качественных сортов, и связано с сезонными факторами и изменениями в торговой активности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на морковь?

В настоящее время фермеры в основных регионах реализуют качественную морковь по ценам 8–15 грн/кг ($0,19–0,36/кг), что примерно на четверть больше по сравнению с прошлой неделей.

Эксперты рынка объясняют такой рост сокращением предложения моркови в период межсезонья: большинство хозяйств уже реализовали морковь средних сортов, а сбор поздних сортов еще не приступили.

Несмотря на удорожание, цены на качественную морковь в Украине остаются в среднем на 35% ниже, чем в прошлом. Часть производителей планирует и дальше повышать цены, если сохранится нынешний уровень спроса.

Напомним, неделю назад в Украине фермеры предлагали морковь по 6–13 грн/кг ($0,15–0,32/кг) в зависимости от качества и объемов партий.

Автор:
Ольга Опенько