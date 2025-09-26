Цены на морковь в Украине растут из-за сезонного сокращения предложения

Цены на морковь в Украине начали расти из-за сокращения предложения на рынке. Подорожание коснулось как средних, так и качественных сортов, и связано с сезонными факторами и изменениями в торговой активности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на морковь?

В настоящее время фермеры в основных регионах реализуют качественную морковь по ценам 8–15 грн/кг ($0,19–0,36/кг), что примерно на четверть больше по сравнению с прошлой неделей.

Эксперты рынка объясняют такой рост сокращением предложения моркови в период межсезонья: большинство хозяйств уже реализовали морковь средних сортов, а сбор поздних сортов еще не приступили.

Несмотря на удорожание, цены на качественную морковь в Украине остаются в среднем на 35% ниже, чем в прошлом. Часть производителей планирует и дальше повышать цены, если сохранится нынешний уровень спроса.

Напомним, неделю назад в Украине фермеры предлагали морковь по 6–13 грн/кг ($0,15–0,32/кг) в зависимости от качества и объемов партий.