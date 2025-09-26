Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине дешевеет лук на фоне сбора поздних сортов: в среднем цена упала на 20% за неделю

лук
В Украине подешевел лук. / Freepik

С начала этой недели на украинском рынке зафиксировано очередное понижение отпускных цен на лук. На сегодняшний день оптовые цены на внутреннем рынке уже колеблются на уровне 6-13 грн/кг (или $0,15-0,31/кг). Это в среднем на 20% дешевле, чем неделей раньше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков EastFruit.

Производители объясняют ценовой тренд началом сбора поздних сортов в северных и западных областях страны, что привело к существенному увеличению предложения.

Сейчас фермеры активно реализуют преимущественно тот лук, который из-за качественных параметров не подлежит длительному хранению.

Несмотря на это, текущая цена на лук в Украине уже в среднем на 24% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом многие игроки рынка отмечают, что в этом сезоне произошло существенное сокращение урожая качественного лука из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, в сентябре цены на белокочанную капусту на украинском рынке начали стремительно снижаться. В этом сегменте наблюдается отрицательная ценовая тенденция, поскольку производители практически всех регионов приступили к сбору поздних сортов овоща.

Автор:
Татьяна Ковальчук