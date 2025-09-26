В Украине дешевеет лук на фоне сбора поздних сортов: в среднем цена упала на 20% за неделю

С начала этой недели на украинском рынке зафиксировано очередное понижение отпускных цен на лук. На сегодняшний день оптовые цены на внутреннем рынке уже колеблются на уровне 6-13 грн/кг (или $0,15-0,31/кг). Это в среднем на 20% дешевле, чем неделей раньше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков EastFruit.

Производители объясняют ценовой тренд началом сбора поздних сортов в северных и западных областях страны, что привело к существенному увеличению предложения.

Сейчас фермеры активно реализуют преимущественно тот лук, который из-за качественных параметров не подлежит длительному хранению.

Несмотря на это, текущая цена на лук в Украине уже в среднем на 24% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом многие игроки рынка отмечают, что в этом сезоне произошло существенное сокращение урожая качественного лука из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, в сентябре цены на белокочанную капусту на украинском рынке начали стремительно снижаться. В этом сегменте наблюдается отрицательная ценовая тенденция, поскольку производители практически всех регионов приступили к сбору поздних сортов овоща.