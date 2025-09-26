В Україні дешевшає цибуля на тлі збору пізніх сортів: в середньому ціна впала на 20% за тиждень

З початку цього тижня на українському ринку зафіксовано чергове зниження відпускних цін на цибулю. На сьогодні гуртові ціни на внутрішньому ринку вже коливаються на рівні 6-13 грн/кг (або $0,15-0,31/кг). Це в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків EastFruit.

Виробники пояснюють ціновий тренд початком збору пізніх сортів у північних та західних областях країни, що призвело до суттєвого збільшення пропозиції.

Наразі фермери активно реалізують переважно ту цибулю, яка через якісні параметри не підлягає тривалому зберіганню.

Незважаючи на це, поточна ціна на цибулю в Україні вже в середньому на 24% нижча, ніж була за аналогічний період минулого року. При цьому багато гравців ринку відзначають, що цього сезону відбулося суттєве скорочення врожаю якісної цибулі через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, у вересні ціни на білокачанну капусту на українському ринку почали стрімко знижуватись. Уу цьому сегменті спостерігається негативна цінова тенденція, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів овочу.