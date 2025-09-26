Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні дешевшає цибуля на тлі збору пізніх сортів: в середньому ціна впала на 20% за тиждень

цибуля
В Україні подешевшала цибуля. / Freepik

З початку цього тижня на українському ринку зафіксовано чергове зниження відпускних цін на цибулю. На сьогодні гуртові ціни на внутрішньому ринку вже коливаються на рівні 6-13 грн/кг (або $0,15-0,31/кг). Це в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків EastFruit.

Виробники пояснюють ціновий тренд початком збору пізніх сортів у північних та західних областях країни, що призвело до суттєвого збільшення пропозиції.

Наразі фермери активно реалізують переважно ту цибулю, яка через якісні параметри не підлягає тривалому зберіганню.

Незважаючи на це, поточна ціна на цибулю в Україні вже в середньому на 24% нижча, ніж була за аналогічний період минулого року. При цьому багато гравців ринку відзначають, що цього сезону відбулося суттєве скорочення врожаю якісної цибулі через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, у вересні ціни на білокачанну капусту на українському ринку почали стрімко знижуватись. Уу цьому сегменті спостерігається негативна цінова тенденція, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів овочу.

Автор:
Тетяна Ковальчук