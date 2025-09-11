Ціни на білокачанну капусту в Україні різко знизилися

Ціни на білокачанну капусту на українському ринку почали стрімко знижуватись. На сьогодні у цьому сегменті спостерігається негативна цінова тенденція, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів овочу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення EastFruit.

За тиждень капуста в Україні подешевшала в середньому на 19%. Нині більшість виробників готові відвантажувати продукцію по 6–12 грн/кг ($0,15–0,29/кг), тоді як ще тижнем раніше ціни коливалися в межах 7–16 грн/кг ($0,17–0,39/кг).

Водночас аграрії зазначають, що цьогорічна погода негативно вплинула на врожай: через тривалу посуху на полях розвинулися захворювання та шкідники, що призвело до розтріскування кочанів і зниження товарного вигляду капусти.

Варто зазначити, що нині вартість білокачанної капусти в Україні в середньому на 50% нижча, ніж за аналогічний період минулого року. Виробники вважають, що здешевлення носить тимчасовий характер, адже зараз на ринок надходить капуста, непридатна для тривалого зберігання.

Нагадаємо, на початку вересня в Україні почали зростати ціни на білокачанну капусту. Обмежена пропозиція на тлі активної торгівлі стимулює подорожчання продукту.