Цены на белокочанную капусту в Украине резко снизились

Цены на белокочанную капусту в Украине упали на 19% за неделю / Depositphotos

Цены на белокочанную капусту на украинском рынке начали стремительно снижаться. На сегодняшний день в этом сегменте наблюдается негативная ценовая тенденция, поскольку производители практически всех регионов приступили к сбору поздних сортов овоща.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение EastFruit.

Через неделю капуста в Украине подешевела в среднем на 19%. В настоящее время большинство производителей готово отгружать продукцию по 6–12 грн/кг ($0,15–0,29/кг), в то время как еще неделей ранее цены колебались в пределах 7–16 грн/кг ($0,17–0,39/кг).

В то же время аграрии отмечают, что погода этого года негативно повлияла на урожай: из-за длительной засухи на полях развились заболевания и вредители, что привело к растрескиванию кочанов и снижению товарного вида капусты.

Стоит отметить, что в настоящее время стоимость белокочанной капусты в Украине в среднем на 50% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Производители считают, что удешевление носит временный характер, ведь сейчас на рынок поступает капуста, непригодная для длительного хранения.

Напомним, в начале сентября в Украине начали расти цены на белокочанную капусту. Ограниченное предложение на фоне активной торговли провоцирует подорожание продукта.

Автор:
Татьяна Гойденко