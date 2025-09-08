Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Наличный курс:

USD

41,30

41,22

EUR

48,51

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Тепличный рынок Украины: огурцы дешевеют, а помидоры - дорожают

овощи, огурцы, помидоры
Цены на огурцы снижаются, а помидоры растут

С началом осени на рынке тепличных овощей в Украине наблюдаются разные ценовые тенденции. Цены на огурцы снижаются из-за увеличения предложения, в то время как помидоры дорожают из-за сокращения их объемов на рынке. Спрос на помидоры остается стабильным, а торговля огурцами умеренной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает проект EastFruit.

Какие цены на огурцы?

С началом осени на рынке тепличных огурцов в Украине наблюдается нетипичная ситуация. Из-за существенного роста предложения тепличные комбинаты были вынуждены снижать цены, которые к концу первой недели сентября опустились в среднем на 16% — до 20–40 грн/кг ($0,48–0,97/кг).

Спрос на огурцы остается низким, а благоприятные погодные условия способствуют дальнейшему увеличению предложения. По сравнению с началом сентября прошлого года цены на тепличные огурцы уже на 27% ниже, однако ключевые игроки рынка не исключают изменения ситуации в ближайшее время.

Фото 2 — Тепличный рынок Украины: огурцы дешевеют, а помидоры - дорожают

Какие цены на помидоры?

С началом осени на рынке тепличных помидоров в Украине наблюдается рост цен. Основной причиной аналитики называют сокращение предложения продукции, при этом спрос остается стабильным.

В настоящее время тепличные помидоры в Украине отпускают по цене 30–50 грн/кг ($0,73–1,21/кг), что в среднем на 23% выше по сравнению с концом минувшей недели. Росту цен способствует активизация внутреннего спроса со стороны розничных сетей и оптовых компаний, а также сезонное удорожание почвенных помидоров. Несмотря на это, тепличные томаты все еще на 25% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

Фото 3 — Тепличный рынок Украины: огурцы дешевеют, а помидоры - дорожают

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

  • Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.
  • Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Ольга Опенько