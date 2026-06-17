"ЭКО Маркет" приобрел торговые объекты известной сети: соглашение подписано

ООО "Торговый дом Аванта" подписало договор о приобретении торговых объектов группы компаний "Евротек", к которой принадлежали супермаркеты "Союз" и "Квартал". Теперь количество супермаркетов "ЭКО Маркет" в Чернигове вырастет до восьми торговых точек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Отмечается, что уже с середины июня новые магазины заработают под названием "ЭКО Маркет".

Общее количество супермаркетов "ЭКО Маркет" в Чернигове вырастет до восьми торговых точек, что позволит сети войти в число крупнейших розничных операторов города.

Расширение сети - часть стратегии компании, направленной на развитие современной розничной торговли и повышение доступности товаров для украинских потребителей, говорится в сообщении.

"Мы последовательно реализуем стратегию развития сети и инвестируем в регионы, имеющие значительный потенциал. Чернигов является знаковым городом для нас, ведь именно здесь в 2003 году мы открыли первый супермаркет "ЭКО Маркет", - отметили в компании.

Напомним, сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса. Компания также прекращает работу сетей "Фреш", "Союз" и "Квартал", объясняя решение желанием сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах.

По предварительной информации, часть локаций займет уже сеть "Сільпо", которая уже получила разрешение на покупку Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Ранее сообщалось, что входящая в Fozzy Group сеть “Фора” расширяет свое присутствие в Киеве и Киевской области. После завершения соглашения о получении контроля над компанией "Недлес" под управление ритейлера перейдут около 180 магазинов сети "Бодрый".