Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,82

+0,00

EUR

52,04

+0,18

Наличный курс:

USD

44,90

44,81

EUR

52,32

52,15

Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"ЭКО Маркет" приобрел торговые объекты известной сети: соглашение подписано

ЭКО Маркет
"ЭКО Маркет" открывает новые супермаркеты в Чернигове Фото: eko.com.ua

ООО "Торговый дом Аванта" подписало договор о приобретении торговых объектов группы компаний "Евротек", к которой принадлежали супермаркеты "Союз" и "Квартал". Теперь количество супермаркетов "ЭКО Маркет" в Чернигове вырастет до восьми торговых точек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Отмечается, что уже с середины июня новые магазины заработают под названием "ЭКО Маркет".

Общее количество супермаркетов "ЭКО Маркет" в Чернигове вырастет до восьми торговых точек, что позволит сети войти в число крупнейших розничных операторов города.

Расширение сети - часть стратегии компании, направленной на развитие современной розничной торговли и повышение доступности товаров для украинских потребителей, говорится в сообщении.

"Мы последовательно реализуем стратегию развития сети и инвестируем в регионы, имеющие значительный потенциал. Чернигов является знаковым городом для нас, ведь именно здесь в 2003 году мы открыли первый супермаркет "ЭКО Маркет",   -   отметили в компании.

Напомним, сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила   закрытие всех магазинов   в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса. Компания также прекращает работу сетей "Фреш", "Союз" и "Квартал", объясняя решение желанием сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах.

По предварительной информации, часть локаций займет уже сеть "Сільпо", которая уже   получила разрешение   на покупку Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Ранее сообщалось, что входящая в Fozzy Group сеть “Фора” расширяет свое присутствие в Киеве и Киевской области. После завершения соглашения о получении контроля над компанией "Недлес" под управление ритейлера перейдут около 180 магазинов сети "Бодрый".

Автор:
Светлана Манько