Кризис молочной отрасли: низкий спрос на масло и рост импорта оказывают давление на украинских фермеров

Молочная отрасль Украины функционирует в условиях низкого внешнего спроса на сливочное масло. Поэтому закупочные цены на молоко остаются низкими, а финансовое состояние большинства производителей ухудшается.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Прибыль получают преимущественно крупные хозяйства, ранее инвестировавшие в развитие молочного направления. Значительная часть аграриев уже долгое время работает с убытками. Среди переработчиков стабильными остаются производители цельномолочной продукции, на рынок сыров дополнительно давит рост импорта.

На рынке наблюдается избыток молочного сырья. Несмотря на увеличение объемов переработки, экспорт большинства молочных продуктов за январь-май сократился: масла - вдвое, а сухого молока, сыров, казеина и сыворотки - на 8-13%.

Однако импорт товаров продолжает расти: поставки сыров увеличились на 12%, а свежих молочных продуктов – на 20%.

Указывается, что предпосылок для быстрого улучшения ситуации на рынке нет. Погодные условия могут изменить баланс спроса и предложения молока.

Падение спроса на масло и сыры

Пока украинские производители сливочного масла теряют позиции на внешнем рынке. Импортная продукция в украинских магазинах часто стоит дешевле отечественной, что заставляет местные заводы сокращать реализацию. Прибыль получают преимущественно предприятия, закупающие более дешевое сырье. В то же время производители фасованного масла вынуждены привлекать покупателей постоянными маркетинговыми акциями и скидками.

Кроме того, объемы производства традиционных твердых сыров сейчас ниже по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. По прогнозам профильных экспертов, в июне значительных ценовых колебаний на внутреннем рынке сыров не предвидится, хотя эффективный сбыт и реализация готовой продукции остаются ключевым вызовом для всей молочной отрасли.