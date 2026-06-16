Украинский сыр теряет позиции: почти треть рынка заняли европейские производители

Украинские производители сыра начали летний сезон в условиях понижения внутреннего потребления и одновременного увеличения объемов импорта из стран ЕС. Из-за усиления конкуренции часть компаний обязана бороться за сохранение собственной доли рынка, а некие заводы готовятся к сокращению производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Импорт сыра

В мае объемы ввоза европейского сыра в Украину (без учета категории свежих и плавленых сыров) выросли на 25% по сравнению с апрелем. Наибольшие темпы роста продемонстрировали поставки твердых и полужестких сыров, закупки которых увеличились на 28% в месяц, что на 38% превышает показатель мая 2025 года.

сырГлавным поставщиком остается Польша, на которую в мае пришлось 55% всех поставок сычужного сыра. Также значительные объемы поступили из Германии, Нидерландов, Латвии и Чехии. Остальные страны Европы обеспечили 16% импорта.

В результате, иностранная продукция заняла около 30% украинского рынка полутвердых сыров. Конкуренция обострилась из-за снижения в начале лета стоимости европейского "кормового" сыра, что уменьшило себестоимость импорта блочной "Гауды".

Украинские сыры с более высокой отпускной ценой проигрывают в закупках. Производители частично сдерживают падение за счет акций, но этот инструмент ограничен высокой стоимостью отечественного молочного сырья.

Экспорт сыра

Наращивание экспорта для компенсации внутренних потерь не произошло. В мае поставки украинского сыра за границу сократились примерно на 25% по сравнению с маем прошлого года из-за высокой стоимости готового продукта.

Распределение украинского экспорта сыра по странам:

Казахстан занимает 66% всех поставок;

Молдова обхватывает 19%;

остальные объемы поступают в Азербайджан, Узбекистан, Грузию и другие страны.

На ключевом для Украины рынке Казахстана позиции отечественных сыроделов усложняются из-за присутствия более дешевой продукции из Беларуси. Высокая цена на традиционные украинские сыры ограничивает их конкурентоспособность и останавливает дальнейшее расширение географии продаж.

Ранее сообщалось, что из-за слабого спроса покупателей производители сыра вынуждены постоянно снижать цены и устраивать акции, чтобы распродать продукцию в магазинах и торговых сетях.