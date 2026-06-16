Український сир втрачає позиції: майже третину ринку зайняли європейські виробники

Українські виробники сиру розпочали літній сезон в умовах зниження внутрішнього споживання та одночасного збільшення обсягів імпорту з країн ЄС. Через посилення конкуренції частина підприємств змушена боротися за збереження своєї частки ринку, а деякі заводи готуються до скорочення виробництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Імпорт сиру

У травні обсяги ввезення європейського сиру в Україну (без урахування категорії свіжих та плавлених сирів) зросли на 25% порівняно з квітнем. Найбільші темпи зростання продемонстрували поставки твердих і напівтвердих сирів, закупівлі яких збільшилися на 28% за місяць, що на 38% перевищує показник травня 2025 року.

Головним постачальником залишається Польща, на яку у травні припало 55% від усіх поставок сичужного сиру. Також значні обсяги надійшли з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії. Інші країни Європи забезпечили 16% імпорту.

У результаті іноземна продукція зайняла близько 30% українського ринку напівтвердих сирів. Конкуренція загострилася через зниження на початку літа вартості європейського "кормового" сиру, що зменшило собівартість імпорту блочної "Гауди".

Українські сири з вищою відпускною ціною програють у закупівлях. Виробники частково стримують падіння за рахунок акцій, проте цей інструмент обмежений високою вартістю вітчизняної молочної сировини.

Експорт сиру

Нарощування експорту для компенсації внутрішніх втрат не відбулося. У травні постачання українського сиру за кордон скоротилося приблизно на 25% порівняно з травнем минулого року через високу вартість готового продукту.

Розподіл українського експорту сиру за країнами:

Казахстан займає 66% від усіх поставок;

Молдова охоплює 19%;

решта обсягів надходить до Азербайджану, Узбекистану, Грузії та інші країни.

На ключовому для України ринку Казахстану позиції вітчизняних сироварів ускладнюються через присутність дешевшої продукції з Білорусі. Висока ціна на традиційні українські напівтверді сири обмежує їхню конкурентоспроможність та зупиняє подальше розширення географії продажів.

Раніше повідомлялося, що через слабкий попит покупців виробники сиру змушені постійно знижувати ціни та влаштовувати акції, щоб розпродати продукцію в магазинах і торгових мережах.