Зростання імпорту та конкуренція: українські виробники сиру змушені знижувати ціни

Українські сировари знижують ціни у боротьбі за покупця / Freepik

У березні ситуація на українському ринку сиру стабілізувалася, проте пропозиція продовжує перевищувати попит. Для залучення споживачів продавці застосовують зниження цін. Частина внутрішніх виробників не відновила попередні обсяги виготовлення продукції.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnfagro.

Імпорт сирів із Європи

Основною причиною тиску на ринок є збільшення поставок недорогої продукції з країн ЄС. Після спаду на початку року імпортери знову наростили обсяги. У лютому показники імпорту зросли порівняно з січнем та аналогічним періодом минулого року.

Частка твердих і напівтвердих імпортних сирів у загальній пропозиції на ринку склала близько 25%. Також зафіксовано зростання імпорту плавлених сирів на кілька десятків відсотків. Експерти пов’язують це з недостатнім розширенням асортименту з боку місцевих підприємств.

Імпорт та конкуренція

Хоча в Європі ціни на сир поступово зростають, імпорт в Україну триватиме за раніше укладеними контрактами. Скорочення поставок очікується ближче до кінця весни через валютні фактори та збільшення закупівельних витрат. Українські заводи залишаються прибутковими завдяки гнучким знижкам для дистриб’юторів.

Експорт української продукції

Експортні ціни на українську продукцію стабільні. Спостерігається позитивна динаміка поставок за кордон, хоча в окремих сегментах імпорт в Україну значно переважає експорт.

Ситуація з напівтвердими сирними продуктами характеризується зростанням експорту, але можливе його зниження через зміну виробничих пріоритетів. Найбільші ризики зафіксовано в сегменті плавлених сирних продуктів: загострення безпекової ситуації на Близькому Сході ускладнило логістику до ключових регіонів збуту.

Раніше повідомлялося, що після періоду зниження обсягів ввезення сиру в Україну прогнозується нова хвиля поставок з ЄС. Польські постачальники орієнтовані на український ринок для реалізації надлишків продукції та готові застосовувати демпінг, що змушує вітчизняних виробників переглядати цінову політику для збереження частки продажів.

Автор:
Тетяна Ковальчук