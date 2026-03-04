Цінова конкуренція на полицях: на українському ринку сиру очікується нова хвиля імпорту з Європи

Після періоду зниження обсягів ввезення сиру в Україну прогнозується нова хвиля поставок з Європейського Союзу. Польські постачальники орієнтовані на український ринок для реалізації надлишків продукції та готові застосовувати демпінг, що змушує вітчизняних виробників переглядати цінову політику для збереження частки продажів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Infagro.

Базові ціни для дистриб’юторів залишаються на колишньому рівні, а роздрібні — значно вищі. Щоб конкурувати з дешевшим імпортом, виробникам доводиться проводити акції зі знижками. Це не всі здатні підтримувати, через що частина продукції втрачає місце на полицях.

Для збереження позицій у торговельних мережах українським підприємствам необхідно коригувати вартість товарів. Програма "Купуй українське", що передбачає кешбек для покупців, є інструментом стимулювання попиту, проте її ефективність обмежена пріоритетом низької вартості в момент вибору товару. Без активної промоції та прямої взаємодії з торговельними мережами вплив кешбеку на обсяги продажів залишається мінімальним.

Виробництво напівтвердих сирів наразі демонструє стабільність або незначне зростання залежно від обсягів поставок дешевого імпорту. Випуск сирних продуктів залишається на високому рівні, попри зниження експортних цін.

На зовнішніх ринках вартість натурального сиру залишається відносно стабільною, проте для частини напрямків виробникам доводиться надавати знижки. Ситуація на ринку підтверджує, що без корекції цін та активної промоції українським брендам буде складно протистояти європейському імпорту.

Раніше повідомлялося, що українські виробники сирів продовжують втрачати частку ринку на користь європейського імпорту, присутнього в торговельних мережах. Виробники звернулися до держави з проханням про підтримку.