Польські сири витісняють українські: "Молочний Альянс" заявив про збитки

Сирне виробництво в ГК “Молочний Альянс” стало збитковим через різке зростання імпорту, зокрема з Польщі, який посилив цінову конкуренцію на внутрішньому ринку. Через дешевшу іноземну продукцію компанії дедалі складніше конкурувати та зберігати рентабельність.

Про це Delo.ua повідомив у інтерв'ю голова наглядової ради ГК "Молочний Альянс" Сергій Вовченко.

За його словами, нині сирний напрямок у компанії працює з мінімальною маржинальністю або загалом у мінус через сильний тиск імпорту та слабкий купівельний попит.

"Зараз сирне виробництво справді збиткове. Сири продаються важко, а конкуренція з польським імпортом дуже сильна", — зазначив Вовченко.

Попри це, "Молочний Альянс" не планує згортати виробництво. Йдеться не лише про фінансовий результат, а й про соціальну відповідальність: на сирзаводі працює понад 500 людей. Збитки від сирного напрямку компанія перекриває прибутком від цільномолочної продукції.

Вовченко також наголосив, що підвищувати ціни виробник не планує, адже купівельний попит залишається низьким. Натомість компанія робить ставку на акційні пропозиції та намагаються стимулювати продажів.

На тлі зростання імпорту Спілка молочних підприємств ініціювала запровадження кешбеку на вагові сири, які раніше не підпадали під державну підтримку. Ідею вже попередньо підтримали на урядовому рівні, нині очікується фінальне рішення. У галузі сподіваються, що це допоможе частково пожвавити продажі української продукції та зменшити тиск імпорту.

За даними Державної митної служби, у 2025 році Україна імпортувала 42,3 тис. тонн сирів — на 10,4% більше, ніж у 2024 році. У грошовому вимірі імпорт зріс на 19,9% — до $272,3 млн. Основними постачальниками стали Польща (43,4%), Німеччина (16,4%) та Нідерланди (8,1%).

Нагадаємо, українські молочні фермери та сировари опинилися під серйозним фінансовим тиском. Собівартість молока перевищує закупівельну ціну, а до осені можливе скорочення виробництва на 20%.