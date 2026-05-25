Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,13

44,05

EUR

51,70

51,55

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українська компанія провела випробування нового бойового дрона "Бебрадрон"

В Україні протестували новий ударний БпЛА Бебрадрон
В Україні протестували новий ударний БпЛА Бебрадрон

Українська компанія BlueBird Tech провела перші демонстраційні випробування нового безпілотника літакового типу "Бебрадрон", який здатний уражати цілі на відстані до 45 км.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Під час полігонних тестів розробники вперше публічно показали політ дрона, його маневреність, систему керування, а також повний цикл підготовки до запуску — від складання до старту з пневмокатапульти. За даними компанії, розгортання комплексу у польових умовах займає до 10 хвилин.

У BlueBird Tech зазначають, що "Бебрадрон" постачається у розібраному вигляді, що спрощує транспортування, а запуск здійснюється натисканням однієї кнопки. Після старту керування бере на себе оператор, при цьому навчання пілотів, за словами розробників, може займати близько 15 хвилин для досвідчених користувачів.

Безпілотник призначений для ураження цілей у тактичному тилу противника. Він несе бойове навантаження до 9 кг і може застосовуватися проти бронетехніки, укриттів, складів і живої сили.

Окремо заявлено, що дрон має систему "круїз", яка дозволяє продовжувати політ до цілі навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.

За словами директора BlueBird Tech Бориса Будеянського, платформа створювалася як рішення з акцентом на живучість, стабільність польоту та ефективність у бойових умовах.

Додамо, українська компанія-виробник БпЛА "Дикі Шершні" заявила про встановлення нового світового рекорду дистанційного керування дроном-перехоплювачем. Пілот, який фізично перебував за кордоном, успішно керував апаратом на півночі України, перебуваючи на відстані 2000 кілометрів від нього.

Автор:
Тетяна Гойденко