Українська компанія провела випробування нового бойового дрона "Бебрадрон"

Українська компанія BlueBird Tech провела перші демонстраційні випробування нового безпілотника літакового типу "Бебрадрон", який здатний уражати цілі на відстані до 45 км.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Під час полігонних тестів розробники вперше публічно показали політ дрона, його маневреність, систему керування, а також повний цикл підготовки до запуску — від складання до старту з пневмокатапульти. За даними компанії, розгортання комплексу у польових умовах займає до 10 хвилин.

У BlueBird Tech зазначають, що "Бебрадрон" постачається у розібраному вигляді, що спрощує транспортування, а запуск здійснюється натисканням однієї кнопки. Після старту керування бере на себе оператор, при цьому навчання пілотів, за словами розробників, може займати близько 15 хвилин для досвідчених користувачів.

Безпілотник призначений для ураження цілей у тактичному тилу противника. Він несе бойове навантаження до 9 кг і може застосовуватися проти бронетехніки, укриттів, складів і живої сили.

Окремо заявлено, що дрон має систему "круїз", яка дозволяє продовжувати політ до цілі навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.

За словами директора BlueBird Tech Бориса Будеянського, платформа створювалася як рішення з акцентом на живучість, стабільність польоту та ефективність у бойових умовах.

