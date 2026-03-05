Знищує російські дрони на відстані до 45 км: компанія Deviro представила новий дрон-перехоплювач

Українська оборонна компанія Deviro представила новий дрон-перехоплювач літакового типу SOKYRA, призначений для боротьби з російськими ударними безпілотниками, зокрема "шахедами". Як пише Delo.ua з посиланням на " Мілітарний ", презентація відбулася під час форуму "Захист об’єктів інфраструктури та промисловості".

За даними розробників, апарат поки перебуває на стадії прототипу та проходить альфа-тестування. Максимальна швидкість дрона становить до 240 км/год, дальність дії — до 45 км, а тривалість польоту — близько 30 хвилин. Бойова частина важить 750 грамів. У компанії зазначають, що ці характеристики можуть змінюватися під час подальшого доопрацювання системи.

Перехоплювач запускається з пневматичної катапульти, яку можна встановлювати, зокрема, на пікап. Програмне забезпечення дрона уніфіковане з іншими безпілотними системами компанії — розвідувальним БПЛА "Лелека" та ударним дроном "Булава".

Навігація SOKYRA базується на інерційній системі та автопілоті. Безпілотник може інтегруватися з радіолокаційними станціями та програмними системами цілевказання. Після отримання координат цілі оператори здійснюють її візуальне підтвердження через тепловізійну камеру, після чого активують режим атаки. Також передбачено функцію автопідриву. Для управління комплексом потрібні два оператори, які працюють із двома ноутбуками.

Ринок дронів-перехоплювачів швидко зростає

Поява нових моделей пов’язана з різким зростанням ролі дронів-перехоплювачів у системі української протиповітряної оборони. За оцінками уряду та учасників ринку, в Україні більше десятка компаній працюють над такими системами, а загалом у сфері безпілотних технологій задіяно близько 200 виробників. Ці компанії вже на добу виробляють близько 2000 дронів-перехоплювачів.

Дрони-перехоплювачі вважаються одним із найефективніших і водночас найдешевших способів протидії ударним БПЛА. Їхня вартість, за різними оцінками, стартує від тисячі доларів, тоді як один "шахед" може коштувати десятки або навіть сотні тисяч доларів.

Серед компаній, які вже демонстрували власні рішення у цій сфері, — зокрема "Дикі Шершні", "Генерал черешня" та UAC, а також інші українські та міжнародні команди, які працюють над дронами з машинним зором та автоматичним наведенням.

Наприклад, українська компанія SkyFall за три місяці серійного виробництва дронів-перехоплювачів P1-SUN знищила понад 1000 повітряних цілей, з яких 700 — це саме іранські ударні безпілотники "Шахед".

Перехоплювачі вже зацікавили США та інші країни

США та щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських "шахедів". Наразі на Близькому Сході витрачають мільйони доларів на ракети для Patriot, запаси яких швидко вичерпуються, тоді як українські перехоплювачі значно дешевші.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок повідомив, що обговорював із еміром Катару та президентом ОАЕ використання українських технологій протидії дронам. Він наголосив, що "будь-яка така співпраця, спрямована на захист наших партнерів, можлива лише без послаблення наших власних оборонних можливостей".

Київ стурбований власними запасами засобів боротьби з дронами, проте розраховує, що якщо країни Близького Сходу застосовуватимуть українські перехоплювачі замість Patriot, більше ракет залишиться Україні для збиття російської балістики.

Водночас розробка нових моделей, зокрема SOKYRA, демонструє швидке масштабування українського ринку оборонних технологій і спробу створити масову та дешевшу альтернативу ракетним системам ППО для протидії російським безпілотникам.

Нагадаємо, майже третина російських сил знищується за допомогою БпЛА.