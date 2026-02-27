Британсько-українська Trypillian представила два ударні дрони

Британсько-українська компанія Trypillian вивела на ринок дві нові ударні безпілотні системи — Voron-10 та Bomber-15.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Defender Media.

Voron-10 — коптерний FPV-дрон, призначений для ураження бронетехніки, живої сили та засобів РЕБ на тактичній глибині. Радіус дії становить 20–25 км, корисне навантаження — від 1,5 до 3 кг.

Обидві платформи створені з урахуванням реального бойового досвіду України та британських стандартів контролю якості, а їхня ключова особливість — здатність працювати в умовах активного радіоелектронного придушення та обслуговуватися безпосередньо на позиціях.

Модульна конструкція дозволяє ремонтувати дрон у польових умовах без повернення на базу.

Bomber-15 орієнтований на ураження цілей на відстані до 65 км і може нести вантаж до 6 кг. Платформа розрахована на завдання, які потребують більшої дальності та потужності, ніж здатен забезпечити тактичний FPV.

Ціни на обидва дрони компанія не розкриває.

Стартап Trypillian, заснований ветеранами та військовими експертами, також став резидентом "Дія.City" та залучив $5 млн інвестицій на розвиток проєкту.

Додамо, Україна отримає 10 тис. ударних дронів з німецько-української лінії у 2026 році