Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Британсько-українська Trypillian представила два ударні дрони

Trypillian
Trypillian представила два ударні дрони

Британсько-українська компанія Trypillian вивела на ринок дві нові ударні безпілотні системи — Voron-10 та Bomber-15. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Defender Media.

Voron-10 — коптерний FPV-дрон, призначений для ураження бронетехніки, живої сили та засобів РЕБ на тактичній глибині. Радіус дії становить 20–25 км, корисне навантаження — від 1,5 до 3 кг.

Обидві платформи створені з урахуванням реального бойового досвіду України та британських стандартів контролю якості, а їхня ключова особливість — здатність працювати в умовах активного радіоелектронного придушення та обслуговуватися безпосередньо на позиціях.

Модульна конструкція дозволяє ремонтувати дрон у польових умовах без повернення на базу.

Bomber-15 орієнтований на ураження цілей на відстані до 65 км і може нести вантаж до 6 кг. Платформа розрахована на завдання, які потребують більшої дальності та потужності, ніж здатен забезпечити тактичний FPV.

Ціни на обидва дрони компанія не розкриває.

Стартап Trypillian, заснований ветеранами та військовими експертами, також став резидентом "Дія.City" та залучив $5 млн інвестицій на розвиток проєкту.

Додамо, Україна отримає 10 тис. ударних дронів з німецько-української лінії у 2026 році 

Автор:
Тетяна Гойденко