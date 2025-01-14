Українські ударні дрони в десятки разів дешевші за американські: названо причини

Ударні безпілотники, що використовуються українською армією для війни з Росією, є набагато дешевшою зброєю, ніж вироблені в США. Про це пише британське видання The Economist.

Зазначається, що в ході нинішньої війни обидві сторони використовують сукупно мільйони недорогих дронів, які використовуються для розвідки та в якості зброї. Армія ж США, яка давно вважається лідером у цій галузі, хоч і уважно стежить за подіями в Україні, закуповує лише невелику кількість безпілотників за високими цінами.

Видання наводить оцінку, згідно з якою типовий ударний FPV-дрон обходиться українській армії менш ніж у 500 доларів. Зазвичай їх виробляють дрібні постачальники на основі гоночних квадрокоптерів, а деякі збираються "на кухонних столах" в рамках урядової ініціативи, яка навчає виробництву в кустарних умовах: і хоча такі дрони грубі у виконанні, вони можуть знищити російський танк, артилерійську зброю або бункер з відстань за кілька кілометрів.

Для порівняння наводиться безпілотник Bolt-M, виготовлений компанією Anduril Industries для Корпусу морської піхоти США. Це більш витончений, "розумний" і ретельно зібраний квадрокоптер, що вимагає менших навичок оператора, проте він виконує те саме базове завдання — вражає ціль боєголовкою вагою 1,5 кг.

Вартість такого виробу становить кілька десятків тисяч доларів, а схожий дрон Rogue-1 коштує 94 тисячі доларів за штуку, так що за таких цін США не можуть випускати безпілотники в таких же масштабах, як Україна, де "переслідувати одного російського піхотинця можуть два або навіть більше FPV-дронів".

Критики звинувачують американські компанії в "позолоті", додаванні непотрібних витрат для підвищення цін або в отриманні надмірного прибутку, проте ситуація має й інші пояснення.

Зокрема, одна з причин криється в забороні Пентагоном закуповувати безпілотники з Китаю — як через побоювання щодо безпеки, так і через небажання, аби ланцюжок поставок контролювався потенційним майбутнім військовим противником. Українські ж безпілотники зазвичай збираються із дешевих компонентів, виготовлених у Китаї.

Кращі характеристики також значно підвищують ціни. Більшість українських безпілотників мають лише денні камери, хоча окремі оснащені тепловізорами для нічних операцій, що додає вже сотні доларів до ціни. У той же час, всі американські військові безпілотники оснащені набагато дорожчими тепловізорами високої роздільної здатності.

Для розвідки українські оператори зазвичай використовують китайський DJI Mavic 3 Pro, що продається приблизно за 3 тисячі доларів. Для порівняння, новий розвідувальний квадрокоптер армії США SRR (Short-Range Reconnaissance) для виконання аналогічних завдань обійдеться в 20 тисяч доларів. Різниця частково пояснюється необхідністю відповідати вимогам армії США, таким як стійкість до ударів та вібрації, екстремальних температур та радіоперешкод.

Додаткові можливості, включаючи покращений GPS, тепловізійне зображення з більш високою роздільною здатністю, автоматичне відстеження цілей та обхід перешкод, підвищують ціну приблизно до 40 тисяч доларів. При цьому досвід показує, що чим складнішими і дорожчими стають такі дрони, тим меншими відновлюваними і менш корисними вони є.

Також фактором дорожнечі є невеликий масштаб закупівель: якщо Україна містить флот із приблизно 40 тисяч розвідувальних квадрокоптерів, Пентагон закуповує лише близько 1 тисячі на рік, тож економити за рахунок масштабу не виходить.

Зазначається, що китайський виробник DJI домінує на ринку споживчих дронів з 2010-х років і виробляє їх по кілька мільйонів на рік. У США ж виробники комерційних дронів у 2010-х роках були змушені або згорнути бізнес, або, як компанії Teal та Skydio, перейти на нішевий ринок дронів для державних потреб.

При цьому глава Teal Джордж Матус вважає, що США повинні нарощувати свою інфраструктуру безпілотників: екосистема компаній, які виробляють контролери польоту, камери, засоби зв'язку та інші компоненти, може дозволити виробляти дрони за цінами та у кількостях, які конкуруватимуть із Китаєм. За словами підприємця, цього можна досягти навіть за ціною одного високотехнологічного реактивного винищувача.

Американський підхід заважає розвитку масових дронів

У 2023 році американське Міноборони запустило ініціативу Replicator, в рамках якої вивчаються можливості того, як швидко та з малими витратами виробляти велику кількість невеликих безпілотників та як винести уроки з українського досвіду.

Однак вона стикається з опором до такого підходу, оскільки в США "глибоко вкоренилася культура дороговартісної досконалості". Як пише видання, американський шлях полягає у створенні не просто "досить хорошої" зброї, а систем, що перевершують усе існуюче, — таких як винищувач F-35 та танк M1 Abrams, незалежно від обсягів витрат на них.

Прикладом називається торішнє рішення Пентагону вибрати однією з систем для цієї програми дорогі баражуючі боєприпаси Switchblade 600 від компанії AeroVironment.

У червні було оголошено, що таких безпілотників-камікадзе для підтримки піхоти придбають на суму до 990 мільйонів доларів. Однак, як вказує The Economist, це саме той тип озброєння, заміною якого і мала займатися програма Replicator.

Видання робить висновок, що якщо Пентагону не вдасться перебалансувати свій арсенал, США можуть опинитися в програші щодо безпілотників у будь-якому майбутньому конфлікті, оскільки цей вид озброєнь через низьку вартість і доступність компонентів активно розвивається і в Росії, і в Китаї.