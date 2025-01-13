ГУР опублікувало дані російських виробників БПЛА на порталі War & Sanctions

Головне управління розвідки Міністерства оборони України відкрило новий розділ на порталі War & Sanctions, присвячений російським виробникам безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які беруть участь у війні проти України.

Про це повідомили у пресслужбі розвідки.

Що містить новий розділ

Ідентифікаційні дані підприємств.

Опис діяльності компаній.

Список пов’язаних підприємств.

Номенклатуру БПЛА.

Перегляд доступний за підприємствами або моделями БПЛА.

Інформація про використане іноземне обладнання та компонентну базу БПЛА.

Дані про російських виробників БПЛА

Повідомляється, що на порталі опубліковано інформацію про 79 російських підприємств, які залучені до виробництва та постачання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для ведення війни проти України.

Серед цих підприємств є виробники російських версій іранських БПЛА Shahed-136, які відомі під назвами "Герань" та "Гарпия". До цієї групи входять такі компанії, як АТ "ОЕЗ ППТ Алабуга", ТОВ "Альбатрос" та АТ "ІЕМЗ Купол".

Окрему увагу привертає група компаній Zala Aero, яка входить до складу концерну "Калашников". Вона займається виробництвом баражуючих боєприпасів "Ланцет" та розвідувальних дронів "Zala".

Також у списку представлені виробники багатоцільових БПЛА "Орион" та "Альтаир", серед яких АТ "Кронштадт" та АТ "Уральський завод цивільної авіації".

Крім того, розміщено інформацію про компанії, що виробляють FPV-дрони. Ці підприємства не лише постачають свою продукцію безпосередньо російським підрозділам, але й активно організовують збори коштів, створюють школи пілотів на тимчасово окупованих територіях та адаптують дрони відповідно до потреб російських військових.

ГУР закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на російських виробників зброї, зокрема:

Впроваджувати нові обмеження.

Зупиняти постачання критичних компонентів.

Посилювати контроль і відповідальність.

Розділ буде розширено іншими категоріями. Наступною стане інформація про виробників ракет, залучених до агресії проти України.

Нагадаємо, запуск нового ресурсу – порталу War & Sanctions ("Війна і санкції"), де збирають повну інформацію про спонсорів та співучасників російської агресії проти цивілізованого світу, відбувся у червні 2024 року.