ГУР запускає портал "Війна і санкції": яка інформація там буде опублікована

Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) оголосило про запуск нового ресурсу – порталу "Війна і санкції", де збиратимуть повну інформацію про спонсорів та співучасників російської агресії проти цивілізованого світу.

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Про це повідомила пресслужба ГУР, передає LIGA.net.

Так, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей ГУР оприлюднило на порталі дані про людей, причетних до депортації українських дітей. У відомстві зазначили, що перелік буде регулярно доповнюватися.

Що буде опубліковано на порталі "Війна і санкції"

Також на порталі розміщена інформація про тисячі іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї Росії, Ірану та Північної Кореї.

Головна сторінка порталу "Війна і санкції"

В ГУР розповіли, що невдовзі там будуть оприлюднені дані про кораблі та літаки, які перевозять озброєння, викрадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, а також інформація про колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання, на якому агресор виробляє зброю та багато іншого.

Закриття реєстру "міжнародних спонсорів війни": у чому причина

Нагадаємо, 20 березня Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни".

У Кабміні зазначили, що під час засідання було заслухано інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку "міжнародних спонсорів війни". Крім того, Міністерством юстиції наголошено на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

В РНБО натомість зауважили, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до "Державного реєстру санкцій".

В свою чергу у НАЗК визнали, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Зауважимо, НАЗК два роки самостійно визначав, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Іноді це створювало Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною (через OTP Bank), Австрією (через Raiffeisen Bank), Китаєм та Грецією. Тому відомство призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Інформацію з розділу "Міжнародні спонсори війни" на порталі "Війна і санкції" НАЗК передало Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики.