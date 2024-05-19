Легалізований даркнет: ГУР закликає унормувати діяльність Telegram в Україні

Головне управління розвідки вважає, що діяльність Telegram на території України повинна бути унормована, оскільки він використовується як легалізований даркнет.

Про це в інтерв'ю Центру протидії дезінформації заявив речник ГУР Андрій Юсов.

Юсов наголосив, що Telegram є російським продуктом, який використовується росіянами проти України.

"Ну, вибачте, власник – росіянин, команда розробників – росіяни. Зараз це офшорна компанія з закритою структурою власників. Є інформація про розміщення частини серверів на території Російської Федерації. Частина команди залишається на території РФ", – зазначив Юсов.

За його словами, вже були зафіксовані випадки співпраці цієї платформи з російськими спецслужбами на території Російської Федерації, тому йдеться не про абстрактні припущення, а про конкретні факти.

Він також підкреслив, що Telegram використовується як легалізований даркнет, де можна знайти все: від наркотиків до груп ухилянтів.

"Звичайно, це стосується й інформаційно-психологічних операцій (ІПСО)", – додав Юсов.

На думку представника ГУР, держава не може дозволити собі мовчки спостерігати за такою діяльністю, хоча про заборону не йдеться.

"Я не буду говорити гучних слів – заборона або інших. Але унормувати це, деанонімізувати це, безумовно, потрібно. Якщо у нас є достатньо суворі вимоги до традиційних ЗМІ, чому цих вимог не повинно бути до інших платформ, які зосереджені на поширенні інформації", – сказав Юсов.

Водночас, він визнав, що Telegram не єдина проблемна платформа. Інша популярна соцмережа TikTok також використовується ворогом для інформаційних атак на Україну. Проте її адміністрація йде на контакт і реагує на звернення української влади, на відміну від Telegram.

Яка ситуація з Telegram в Україні

Нещодавно українська розвідка заявила, що Telegram містить у собі низку факторів, які загрожують безпеці України. Колишній секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації.

Як заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, в Україні блокування Telegram було б цілком логічним, оскільки його творцем є росіянин, але керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Сергій Коваленко повідомив, що заборонити/заблокувати Telegram в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть.

Щоб бодай якось внормувати це питання, 25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Адміністрація Telegram спочатку відмовлялася йти на контакт з українською владою, але 1 квітня почала розглядати запит Служби безпеки України щодо 26 телеграм-каналів. Якщо підтвердиться витік інформації з месенджера, яка може потрапляти секретним службам РФ, то в Україні можуть заблокувати Telegram.