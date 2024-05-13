Альтернатива Тelegram: українські розробники планують створити сервіс "Дія. Канали"

Українські волонтери, які розробили додаток для перевірки конфіденційності в месенджері Тelegram, запропонували створити захищений комунікаційний сервіс у додатку "Дія".

Про це повідомили представники Громадської організації "Аналітичний центр інформаційних ресурсів" Богдан Соломикін і Олександр Олешко на презентації в агентстві "Укрінформ".

За словами Соломикіна, абсолютна безпека в месенджерах неможлива. В контексті війни особливо актуальні питання безпеки користування Тelegram. Вся інформація, що потрапляє в інтернет, може опинитися у відкритому доступі, чим часто користується ворожа сторона.

"Жоден інструмент, жоден месенджер не може бути на 100% безпечним. Як я вже казав все, що потрапляє в інтернет, так чи інакше може з'явитися у відкритому доступі. Це може бути в результаті банальної помилки людини, яка користується месенджером, помилки на стороні самого месенджеру… або якісь розробники можуть зливати цю інформацію. І тому в принципі немає безпечних месенджерів. Тим більш Telegram до нього на напевно найбільше питань, - додав Олешко.

За його словами, коли, користувач відправив іншій людині свої паспортні дані, а потім вирішив видалити цю інформацію, то в більшості платформ на сьогодні є можливість миттєвого видалення, й потім ця інформація відфільтровується із серверів, що її підтримують. Проте дослідження чоловіків показало, що в телеграмі після видалення інформація зберігається ще протягом декількох годин.

"Ми не знаємо, куди вона потрапляє. Можливо, вона дійсно видаляється, щоб не перевантажувати сервери. Проте сам факт такої "затримки" схиляє нас до того, що телеграм є небезпечним для передачі даних. Для особистого спілкування — ми не рекомендуємо забороняти в цілому будь-які соцмережі, це справа вибору кожної людини. Разом із цим кожна особа хоче, щоб її персональні дані були захищеними", - наголошує Олешко.

Аналітики наголошують, що Telegram - це достатньо небезпечна річ, але якщо дотримуватися інформаційної гігієни то можна підвищити рівень безпеки.

Яка ситуація з Telegram в Україні

Нещодавно українська розвідка заявила, що Telegram містить у собі низку факторів, які загрожують безпеці України. Колишній секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації.

Як заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, в Україні блокування Telegram було б цілком логічним, оскільки його творцем є росіянин, але керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Сергій Коваленко повідомив, що заборонити/заблокувати Telegram в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть.

Щоб бодай якось внормувати це питання, 25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Адміністрація Telegram спочатку відмовлялася йти на контакт з українською владою, але 1 квітня почала розглядати запит Служби безпеки України щодо 26 телеграм-каналів. Якщо підтвердиться витік інформації з месенджера, яка може потрапляти секретним службам РФ, то в Україні можуть заблокувати Telegram.