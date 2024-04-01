Telegram розглядає запит СБУ щодо 26 пабліків: коли заблокують месенджер в Україні

Адміністрація Telegram розглядає запит Служби безпеки України щодо 26 телеграм-каналів. В Україні можуть заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації з месенджера, яка може потрапляти секретним службам РФ.

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Про це заявив голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, якщо буде дуже болісний удар по українській інформаційній безпеці, то в Україні зможуть заблокувати Telegram.

"Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію - рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір", - зауважив Юрчишин.

Він повідомив, що зараз Telegram розглядає запит СБУ щодо 26 пабліків.

"Після активізації нашої дискусії про те, що треба пробувати взаємодіяти з соціальними мережами, позиція змінилася. Якщо раніше взагалі не було ніяких відповідей, то зараз той запит, який був надісланий з боку СБУ про щонайменше 26 телеграм-каналів, розглядається", - зазначив нардеп.

Він додав, що СБУ моніторить все, що може трактуватись як виправдовування російської агресії — це і анонімні канали, і персоніфіковані Telegram-канали.

"По цим 26 каналам вже є чіткі аргументи.У таких каналів дуже чітко прослідковується мережа — боти, які розганяють якісь шкідливі тези по інших синхронізованих каналах. Тому ми зараз намагаємося налагодити комунікацію з адміністрацією Telegram. При цьому ми не знаємо систему власності Telegram, вірогідну реєстрацію, яка спочатку була в РФ, потім була спроба зареєструватись в США, але це не вдалося і власники наче зареєструвались в ОАЕ", - підкреслив Юрчишин.

Крім того, нардеп наголосив, що "немає впевненості" у тому, що власником месенджера досі є Павло Дуров, а навіть якщо так, то чи "не підтримує він комунікації з Кремлем".

Як зазначив Юрчишин, "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".

За його словами, історії, коли Telegram блокує те, що не на користь Росії, демонструють, що комунікація у засновника компанії Павла Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась.

У Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Заборона Telegram в Україні

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – зауважив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

Джерело фото: ua.depositphotos.com