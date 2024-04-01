Telegram рассматривает запрос СБУ о 26 пабликах: когда заблокируют мессенджер в Украине

Администрация Telegram рассматривает запрос Службы безопасности Украины относительно 26 телеграмм-каналов. В Украине могут заблокировать Telegram, если подтвердится утечка информации из мессенджера, которая может попадать в секретные службы РФ.

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Об этом заявил глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина.

По его словам, если будет очень болезненный удар по украинской информационной безопасности, то в Украине смогут заблокировать Telegram.

"Для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию - решение СНБО по санкциям, например. А для этого должна произойти какая-то серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло, поэтому нам нужно сделать выбор", - отметил Юрчишин.

Он сообщил, что сейчас Telegram рассматривает запрос СБУ о 26 пабликах.

"После активизации нашей дискуссии о том, что нужно пробовать взаимодействовать с социальными сетями, позиция изменилась. Если раньше вообще не было никаких ответов, то сейчас тот запрос, который был направлен со стороны СБУ о по меньшей мере 26 телеграмм-каналов, рассматривается", - отметил нардеп.

Он добавил, что СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдывание российской агрессии – это и анонимные каналы, и персонифицированные Telegram-каналы.

"По этим 26 каналам уже есть четкие аргументы. У таких каналов очень четко прослеживается сеть — боты, разгоняющие какие-то вредные тезисы по другим синхронизированным каналам. Поэтому мы сейчас пытаемся наладить коммуникацию с администрацией Telegram. При этом мы не знаем систему собственности Telegram, вероятную регистрацию, которая сначала была в РФ, затем была попытка зарегистрироваться в США, но это не удалось и владельцы как бы зарегистрировались в ОАЭ", - подчеркнул Юрчишин.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что "нет уверенности" в том, что владельцем мессенджера до сих пор является Павел Дуров, а даже если да, то "не поддерживает ли он коммуникации с Кремлем".

Как отметил Юрчишин, "вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ".

По его словам, истории, когда Telegram блокирует, что не в пользу России, демонстрируют, что коммуникация у основателя компании Павла Дурова с путинским режимом, возможно, и осталась.

В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других социальных сетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, согласно законам "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Запрет Telegram в Украине

Администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Потому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера.

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Павел Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, распространяющие российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", – заметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

Источник фото: ua.depositphotos.com