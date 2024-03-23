Telegram запретили в одной из стран Европы: что произошло

Верховный суд Испании принял решение о приостановке работы мессенджера Telegram в стране.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Верховный суд Испании распорядился приостановить работу службы обмена сообщениями Telegram в стране после того, как медиакомпании пожаловались, что мессенджер позволяет пользователям скачивать их контент без разрешения.

Использование Telegram в Испании будет временно приостановлено с понедельника, 25 марта, после жалобы медиакомпаний, таких как Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica.

Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать услуги Telegram в Испании во время расследования претензий.

По данным издания, блокировка работы Telegram будет положена на мобильных операторов.

Telegram является четвёртым наиболее используемым сервисом обмена сообщениями в Испании. Его использовали около 19% испанцев

Telegram сообщал, что в 2023 году у него было более 700 миллионов активных пользователей ежемесячно по всему миру.

Заметим, что автором и разработчиком мессенджера Telegram является российский предприниматель Павел Дуров. Он уже долгое время не проживает в стране-агрессоре РФ и имеет гражданство еще трех государств.

Запрет Telegram в Украине

Администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Потому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера.

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Павел Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, распространяющие российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", – заметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

Источник фото: ua.depositphotos.com