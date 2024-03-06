Теперь в Telegram можно личный аккаунт превратить в деловой: к нему также анонсированы чат-боты на основе ИИ

Теперь пользователи популярного мессенджера Telegram могут превращать свои личные аккаунты Telegram в бизнес-аккаунты.

Об этом сообщил разработчик Telegram Павел Дуров.

"На этой неделе мы запустили первую серию функций Telegram Business. Теперь пользователи могут превращать свои личные учетные записи Telegram в бизнес-аккаунты. В результате они смогут добавлять свое местонахождение и часы работы, организовывать чаты с цветными метками, использовать автоматические поздравительные сообщения и ярлыки для быстрых ответов", - говорится в сообщении.

Дуров также отметил, что это только начало – в марте запланировано открытие большего количества функций Telegram Business.

"Одна из этих функций революционизирует взаимодействие людей с чат-ботами. В учетные записи Telegram Business можно будет беспрепятственно добавлять чат-ботов в качестве невидимых секретарей, которые будут отвечать на все или определенные чаты. Благодаря ИИ эти чат-боты смогут вывести автоматизацию обслуживания клиентов на абсолютно новый уровень", - заявил разработчик Telegram.

Отмечается, что новые API ботов для разработчиков станут доступны позже в марте, и все это будет бесплатно.

"Следите за обновлением – в этом сезоне для компаний и разработчиков у Telegram появится еще больше интересного", - подытожил Дуров.

Напомним, что недавно Telegram анонсировал запуск монетизации рекламы в каналах. Ожидается, что в марте 2024 года рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах станут получать 50% всех доходов, которые Telegram получает от показа рекламы на своих каналах.

Также ранее стало известно, что сервис микроблогов Twitter вводит монетизацию контента, а Monobank запустил новый сервис, который поможет стримерам зарабатывать деньги легально. В свою очередь TikTok объявил о запуске монетизации для премиум-авторов контента: они будут получать 50% дохода от рекламы.

Фото: ua.depositphotos.com