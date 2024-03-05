Instagram получил масштабное обновление: какие функции доступны пользователям

На этой неделе соцсеть Instagram, принадлежащая компании Meta, получила обновление, благодаря которому в программе появляется много новых функций, включая редактирование отправленных сообщений, закрепленные чаты, возможность настроить уведомления о прочитанных сообщениях и персонализированных темах.

Об этом сообщили на сайте Meta .

Благодаря обновлению, пользователи смогут отредактировать сообщение в течение 15 минут после отправки. Для этого нажмите и удерживайте отправленное сообщение, а затем выберите Изменить из раскрывающегося меню.

Закрепленные чаты

Также теперь есть возможность закрепить до трех групповых чатов для легкого доступа. Эта функция аналогична той, которую имеет Telegram, и может быть полезна пользователям, у которых есть небольшой список контактов и к которым нужно иметь быстрый доступ.

"Чтобы переместить чат вверх папки "Входящие", проведите пальцем влево или коснитесь и удерживайте чат, затем коснитесь "закрепить". Вы можете в любое время открепить цепочку", - говорится в сообщении.

Звуки уведомлений

Пользователи Instagram теперь могут включить или отключить уведомления о прочитанных сообщениях для всех или для отдельных чатов.

Чтобы включить или отключить уведомления, необходимо перейти к настройкам учетной записи, затем в разделе "Сообщения и ответы на историю", "Показать уведомление о прочтении" и "включить/отключить уведомления" о прочтении для всех чатов.

Ответы с помощью стикеров

Также после обновления пользователи могут отвечать на сообщения с помощью стикеров, GIF-файлов, видео, фотографий или голосовых сообщений.

"Чтобы воспользоваться этой функцией, просто нажмите и удерживайте сообщение, на которое вы хотите ответить, далее - выберите "Ответить", и вы увидите новые параметры", - отметили в компании.

Также пользователи могут сохранять свои любимые наклейки в DM для легкого доступа. Для этого нажмите и удерживайте наклейку, которую нужно сохранить, и в следующий раз, когда вы перейдете к наклейкам, она появится вверху.

Напомним, в ноябре прошлого года Instagram разрешил всем пользователям скачивать общедоступные видеоролики Reels на свое устройство.

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