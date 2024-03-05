Instagram отримав масштабне оновлення: які функції доступні користувачам

Цього тижня соцмережа Instagram, яка належить до компанії Meta, отримала оновлення, завдяки якому, у програмі з’являється багато нових функцій, включаючи редагування надісланих повідомлень, закріплені чати, можливість налаштувати сповіщення про прочитані повідомлення та персоналізовані теми.

Про це повідомили на сайті Meta.

Завдяки оновленню, користувачі зможуть відредагувати повідомлення протягом 15 хвилин після відправлення. Для цього натисніть і утримуйте надіслане повідомлення, а потім виберіть "Редагувати" зі спадного меню.

Закріплені чати

Також, тепер є можливість закріпити до трьох групових чатів для легкого доступу. Ця функція є аналогічною до тієї, яку має Telegram, і може бути корисною для користувачів, у яких є невеликий список контактів і до яких потрібно мати швидкий доступ.

"Щоб перемістити чат угору папки "Вхідні", проведіть пальцем ліворуч або торкніться й утримуйте чат, а потім торкніть "закріпити". Ви можете будь-коли відкріпити ланцюжок", - йдеться в повідомленні.

Звуки сповіщень

Користувачі Instagram тепер мають можливість увімкнути або вимкнути сповіщення про прочитані повідомлення для всіх або для окремих чатів.

Щоб увімкнути або вимкнути сповіщення потрібно перейти до налаштувань облікового запису, потім в "Повідомлення та відповіді на історію", "Показати сповіщення про прочитання" і "увімкнути / вимкнути сповіщення" про прочитання для всіх ваших чатів

Відповіді за допомогою стікерів

Також, після оновлення користувачі можуть відповідати на повідомлення за допомогою стікерів, GIF-файлів, відео, фотографій або голосових повідомлень.

"Щоб скористатися цією функцією, просто натисніть і утримуйте повідомлення, на яке хочете відповісти, далі - виберіть "Відповісти", і ви побачите нові параметри", - зазначили у компанії.

Також користувачі зможуть зберігати свої улюблені наклейки в DM для легкого доступу. Для цього натисніть і утримуйте наклейку, яку потрібно зберегти, і наступного разу, коли ви перейдете до наклейок, вона з'явиться вгорі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Instagram дозволив усім користувачам завантажувати загальнодоступні відеоролики Reels на свій пристрій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com