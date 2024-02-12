У Instagram і Threads можна буде відключати політичний контент

Компанія Meta вносить зміни у функціонування Instagram та Threads, обмежуючи автоматичну рекомендацію політичного контенту.

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Про це повідомляється на сайті Іnstagram.

За словами керівника Instagram Адама Моссері, нововведення торкнуться алгоритмів, що відповідають за показ рекомендацій у розділах Reels і Explore Instagram, а також у додатку Threads.

Повідомляється, що до "політичного контенту" входитиме інформація про закони, виборчі процеси та суспільні проблеми. Проте, якщо політичний вміст публікується обліковим записом, який не має права бути рекомендованим, вміст цього облікового запису все одно може охопити їхні підписники в стрічці й історіях.

Щоб встановити більш чіткі межі цього визначення, Meta планує співпрацювати з зовнішніми фахівцями та громадськістю для його удосконалення.

При цьому користувачі, які бажають переглядати політичний контент, зможуть включити його через налаштування профілю, забезпечуючи збалансований підхід між особистим вибором та загальною політикою платформи.

"Якщо люди все ще хочуть бачити цей тип політичного контенту на сторінках рекомендацій Threads і Instagram, то зможуть вибрати це. Пізніше цей контроль також з’явиться у Facebook", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ці оновлення стосуються загальнодоступних облікових записів і таких категорій як "Дослідження", "Рекомендації в стрічці" та "Пропоновані користувачі".

Додамо, раніше Meta заявила про плани приховувати від підлітків більше контенту в Instagram і Facebook. Це сталося після того, як регулятори в усьому світі натиснули на гіганта соцмереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту. До усіх підлітків застосовуватимуть найбільш обмежувальні налаштування контролю контенту в додатках. Також в Instagram обмежать пошукові терміни.