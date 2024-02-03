Найбільше зростання в історії ринку: Meta подорожчала майже на $200 мільярдів за один день

Акції американської корпорації Meta Platforms у п'ятницю зросли на 20% і становили $474,99 за акцію. Тобто компанія подорожчала на $197 мільярдів за один день. Це рекордне зростання в історії фондової біржі.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Лише кілька років тому власник Facebook зазнав найбільшого руйнування ринкової вартості в історії фондового ринку. Проте з тих пір компанія зосередилася на скороченні витрат і збереженні мільярдних прибутків, та вразила акціонерів вражаючим квартальним звітом про прибутки.

Їй вдалося затьмарити прибуток Apple у 190 мільярдів доларів, які корпорація отримала у 2022 році.

Найбільше збільшення ринкової капіталізації за один день. Інфографіка Bloomberg/скріншот

Видання пише, що Meta в четвер оприлюднила плани щодо викупу акцій на 50 мільярдів доларів і оголосила про перші квартальні дивіденди. Для інвесторів це стало ознакою того, що в компанії з'явилися зайві гроші.

Незважаючи на те, що компанія значно скорочує витрати та протягом 2023 року скоротила чисельність персоналу на 22% або 10 тисяч посад, вона продовжує активно витрачати кошти на розвиток штучного інтелекту, зокрема на генеративний штучний інтелект, а також на фонові технології, які допомагають поповнювати продукти соціальних медіа та посилювати націлювання реклами.

Також Meta інтегрувала штучний інтелект у VR-окуляри, які створюють фотореалістичні зображення у окулярях доповненої реальності та відповідають на запитання.

Що стосується окулярів доповненої реальності, то Meta's Quest є бестселером у зароджуваному просторі віртуальної реальності, і керівники компанії назвали його найкращим за ціною в галузі, натякаючи на майбутній випуск набагато дорожчої подібної гарнітури від Apple.

Джерело фото: ua.depositphotos.com