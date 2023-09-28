Робитимуть Facebook-стріми: Meta інтегрувала штучний інтелект у VR-окуляри

Виконавчий директор Meta Platforms Марк Цукерберг представив нові продукти штучного інтелекту для споживачів, а саме ботів, які створюють фотореалістичні зображення у окулярях доповненої реальності Meta's Quest і розумних окулярях, які відповідають на запитання.

Про це пише Reuters.

За словами Цукерберга, продукти об’єднують віртуальний і реальний світи, а майже безкоштовний штучний інтелект від Meta можна інтегрувати в щоденну рутину.

У пристрої Meta буде інтегрований помічник Meta AI, що дасть можливість безпосередньо транслювати у Facebook та Instagram те, що бачить користувач. Така функція є перевагою в порівнянні з можливістю фотографування попереднього покоління.

За словами Цукерберга, чат-бот матиме доступ до інформації в режимі реального часу через партнерство з пошуковою системою Microsoft Bing.

Він додав, що штучний інтелект Meta AI, який інтегрований в окуляри змішаної реальності Quest, може генерувати як текстові відповіді, так і фотореалістичні зображення.

Що стосується окулярів доповненої реальності, то Meta's Quest є бестселером у зароджуваному просторі віртуальної реальності, і керівники компанії назвали його найкращим за ціною в галузі, натякаючи на майбутній випуск набагато дорожчої подібної гарнітури від Apple.

Meta AI буде вбудовано в розумні окуляри як помічник, починаючи з бета-версії. Оновлення програмного забезпечення, заплановане на наступний рік, дасть помічнику можливість визначати місця та об’єкти, які бачать люди, а також виконувати мовний переклад.

Окрім цього, Meta також оголосила, що створює платформу, яку розробники та звичайні люди можуть використовувати для створення власних ботів зі штучним інтелектом, які матимуть профілі в Instagram і Facebook і з часом відображатимуться як аватари в метавсесвіті.