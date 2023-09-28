Meta представила оновлені смарт-окуляри Ray-Ban, а також VR-гарнітуру Quest 3 (ФОТО)

Компанія Meta презентувала друге покоління високотехнологічних сонцезахисних окулярів Ray-Ban і гарнітуру віртуальної реальності Quest 3.

Ray-Ban Meta Smart Glasses

Як пише Engadget, оригінальні смарт-окуляри Ray-Ban Stories, які Facebook представила в 2021 році, мали максимальну роздільну здатність для фото в 5 МП, а для відео роздільна здатність становила 1184x1184 пікселів при 30 кадрах на секунду. А для зберігання контенту було лише 4 ГБ вбудованої пам’яті.

Однак нові Ray-Ban Meta Smart Glasses отримали 12-мегапіксельну ширококутну камеру та 32 ГБ пам’яті, а відео 1080p можна записувати з частотою 60 кадрів на секунду. Тривалість роликів обмежена лише 60 секундами, але довші відео можна транслювати у Facebook або Instagram за допомогою підключеного пристрою.

Окуляри мають п’ять вбудованих мікрофонів, які можуть записувати просторове аудіо. А динаміки тепер на 50% голосніші, ніж раніше, і пропускають менше шуму.

Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta

Користувачі окулярів можуть скористатися голосовим керуванням, щоб почати пряму трансляцію або навіть надіслати контент своїм контактам. Спочатку потрібно буде чітко вказати, кому надіслати медіа та яку службу використовувати (WhatsApp, FB Messenger, Instagram тощо). Але в Meta стверджують, що після того, як пристрій дізнається про звички, він зможе використовувати штучний інтелект для прискорення обміну файлами.

Також Ray-Ban Meta Smart Glasses отримали оновлений дизайн, більший тачпад й більше кольорів оправ. Крім того, зʼявився варіант оправи під назвою Headliner.

Футляр для окулярів спереду має світлодіодний індикатор, який повідомляє, коли пристрій заряджається, тоді як знизу розташований порт USB-C. За звичайного використання заряду вистачає приблизно на шість годин, а в разі трансляції в прямому ефірі – на чотири. Футляр має приблизно вісім додаткових зарядів (загалом ідеться про 36 годин).

У США Ray-Ban Meta Smart Glasses вже доступні для попереднього замовлення за ціною від 299 доларів. Старт продажів запланований на 17 жовтня.

Meta Quest 3

Що стосується VR-гарнітури Quest 3, то IGN інформує, що пристрій отримав перероблений дизайн і набагато більше можливостей порівняно з його попередником. Гарнітура має шість вдосконалених датчиків камери, які пропонують функції змішаної реальності, такі як можливість грати на віртуальному піаніно, сидячи за столом.

Quest 3 оснастили рідкокристалічними дисплеями з роздільною здатністю 2064x2209 пікселів на око й 8 ГБ оперативної пам’яті (Quest 2 має 6 ГБ "оперативки"). Однак ґаджет не підтримує технологію стеження за очима. В якості процесора вказаний Qualcomm Snapdragon XR2 другого покоління.

Meta Quest 3. Фото: Meta Meta Quest 3. Фото: Meta Meta Quest 3. Фото: Meta

Гарнітура отримала вдосконалені камери, які забезпечують покращену роботу в режимі змішаної реальності.

Вага пристрою становить 515 грамів, що на 12 грамів більше, ніж у попередньої моделі.

Quest 3 може автономно працювати протягом 2,4 години, як і Quest 2. На повну зарядку потрібно близько двох годин.

Модель із 128 ГБ памʼяті коштує в США від 499,99 доларів, а на окуляри зі сховищем на 512 ГБ ціна становить від 649,99 доларів. Попереднє замовлення вже відкрито, продаж розпочнеться з 10 жовтня.