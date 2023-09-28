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Meta представила обновленные смарт-очки Ray-Ban, а также VR-гарнитуру Quest 3 (ФОТО)
Компания Meta представила второе поколение высокотехнологичных солнцезащитных очков Ray-Ban и гарнитуру виртуальной реальности Quest 3.
Ray-Ban Meta Smart Glasses
Как пишет Engadget, оригинальные смарт-очки Ray-Ban Stories, которые Facebook представила в 2021 году, имели максимальное разрешение для фото в 5 МП, а для видео разрешение составляло 1184x1184 пикселей при 30 кадрах в секунду. А для хранения контента было всего 4 ГБ встроенной памяти.
Однако новые Ray-Ban Meta Smart Glasses получили 12-мегапиксельную широкоугольную камеру и 32 ГБ памяти, а видео 1080p можно записывать с частотой 60 кадров в секунду. Продолжительность роликов ограничена лишь 60 секундами, но более длинные видео можно транслировать в Facebook или Instagram с помощью подключенного вблизи устройства.
Очки имеют пять встроенных микрофонов, которые могут записывать пространственное аудио. А динамики теперь на 50% громче, чем раньше, и пропускают меньше шума.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пользователи очков могут использовать голосовое управление, чтобы начать прямую трансляцию или даже отправить контент своим контактам. Сначала нужно будет четко указать, кому отправить медиа и какую службу использовать (WhatsApp, FB Messenger, Instagram и т.д.). Но в Meta утверждают, что после того, как устройство узнает привычки, он сможет использовать искусственный интеллект для ускорения обмена файлами.
Также Ray-Ban Meta Smart Glasses получили обновленный дизайн, больший тачпад и больше цветов оправ. Кроме того, появился вариант оправы под названием Headliner.
Футляр для очков спереди имеет светодиодный индикатор, сообщающий, когда устройство заряжается, тогда как снизу расположен порт USB-C. При обычном использовании заряда хватает примерно на шесть часов, а в случае трансляции в прямом эфире – на четыре. Футляр имеет примерно восемь дополнительных зарядов (в общей сложности речь идет о 36 часах).
В США Ray-Ban Meta Smart Glasses уже доступны для предварительного заказа по цене от 299 долларов. Старт продаж запланирован на 17 октября.
Meta Quest 3
Что касается VR-гарнитуры Quest 3, то IGN информирует, что устройство получило переделанный дизайн и гораздо больше возможностей по сравнению с его предшественником. Гарнитура имеет шесть усовершенствованных датчиков камеры, предлагающих функции смешанной реальности, такие как возможность играть на виртуальном пианино, сидя за столом.
Quest 3 оснастили жидкокристаллическими дисплеями с разрешением 2064x2209 пискелей на глаз и 8 ГБ оперативной памяти (Quest 2 имеет 6 ГБ "оперативки"). Однако гаджет не поддерживает технологию слежения за глазами. В качестве процессора указан Qualcomm Snapdragon XR2 второго поколения.
Гарнитура получила усовершенствованные камеры, обеспечивающие улучшенную работу в режиме смешанной реальности.
Вес устройства составляет 515 г, что на 12 г больше, чем у предыдущей модели.
Quest 3 может автономно работать в течение 2,4 часов, как и Quest 2. На полную зарядку требуется около двух часов.
Модель со 128 ГБ памяти стоит в США от 499,99 долларов, а очки с хранилищем на 512 ГБ цена составляет от 649,99 долларов. Предзаказ уже открыт, продажа начнется с 10 октября.