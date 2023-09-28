Meta представила обновленные смарт-очки Ray-Ban, а также VR-гарнитуру Quest 3 (ФОТО)

Компания Meta представила второе поколение высокотехнологичных солнцезащитных очков Ray-Ban и гарнитуру виртуальной реальности Quest 3.

Ray-Ban Meta Smart Glasses

Как пишет Engadget, оригинальные смарт-очки Ray-Ban Stories, которые Facebook представила в 2021 году, имели максимальное разрешение для фото в 5 МП, а для видео разрешение составляло 1184x1184 пикселей при 30 кадрах в секунду. А для хранения контента было всего 4 ГБ встроенной памяти.

Однако новые Ray-Ban Meta Smart Glasses получили 12-мегапиксельную широкоугольную камеру и 32 ГБ памяти, а видео 1080p можно записывать с частотой 60 кадров в секунду. Продолжительность роликов ограничена лишь 60 секундами, но более длинные видео можно транслировать в Facebook или Instagram с помощью подключенного вблизи устройства.

Очки имеют пять встроенных микрофонов, которые могут записывать пространственное аудио. А динамики теперь на 50% громче, чем раньше, и пропускают меньше шума.

Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta Ray-Ban Meta Smart Glasses. Фото: Meta

Пользователи очков могут использовать голосовое управление, чтобы начать прямую трансляцию или даже отправить контент своим контактам. Сначала нужно будет четко указать, кому отправить медиа и какую службу использовать (WhatsApp, FB Messenger, Instagram и т.д.). Но в Meta утверждают, что после того, как устройство узнает привычки, он сможет использовать искусственный интеллект для ускорения обмена файлами.

Также Ray-Ban Meta Smart Glasses получили обновленный дизайн, больший тачпад и больше цветов оправ. Кроме того, появился вариант оправы под названием Headliner.

Футляр для очков спереди имеет светодиодный индикатор, сообщающий, когда устройство заряжается, тогда как снизу расположен порт USB-C. При обычном использовании заряда хватает примерно на шесть часов, а в случае трансляции в прямом эфире – на четыре. Футляр имеет примерно восемь дополнительных зарядов (в общей сложности речь идет о 36 часах).

В США Ray-Ban Meta Smart Glasses уже доступны для предварительного заказа по цене от 299 долларов. Старт продаж запланирован на 17 октября.

Meta Quest 3

Что касается VR-гарнитуры Quest 3, то IGN информирует, что устройство получило переделанный дизайн и гораздо больше возможностей по сравнению с его предшественником. Гарнитура имеет шесть усовершенствованных датчиков камеры, предлагающих функции смешанной реальности, такие как возможность играть на виртуальном пианино, сидя за столом.

Quest 3 оснастили жидкокристаллическими дисплеями с разрешением 2064x2209 пискелей на глаз и 8 ГБ оперативной памяти (Quest 2 имеет 6 ГБ "оперативки"). Однако гаджет не поддерживает технологию слежения за глазами. В качестве процессора указан Qualcomm Snapdragon XR2 второго поколения.

Meta Quest 3. Фото: Meta Meta Quest 3. Фото: Meta Meta Quest 3. Фото: Meta

Гарнитура получила усовершенствованные камеры, обеспечивающие улучшенную работу в режиме смешанной реальности.

Вес устройства составляет 515 г, что на 12 г больше, чем у предыдущей модели.

Quest 3 может автономно работать в течение 2,4 часов, как и Quest 2. На полную зарядку требуется около двух часов.

Модель со 128 ГБ памяти стоит в США от 499,99 долларов, а очки с хранилищем на 512 ГБ цена составляет от 649,99 долларов. Предзаказ уже открыт, продажа начнется с 10 октября.