Планшет, умные очки и не только: Huawei представила новые устройства (ФОТО)

Компания Huawei 14 сентября провела презентацию в Барселоне, представив ряд новых гаджетов: планшет, часы, беспроводные наушники и умные очки. Об этом пишет GSMArena.

Huawei MatePad 11,5" PaperMatte Edition

Новый планшет от Huawei оснастили экраном PaperMatte. Дисплей имеет наногравированное покрытие, которое обеспечивает ощущение бумаги, уменьшает блики, нагрузку на глаза и обеспечивает более естественный опыт написания с помощью стилуса M-Pencil второго поколения.

Huawei MatePad 11,5" PaperMatte Edition. Фото: Huawei Huawei MatePad 11,5" PaperMatte Edition. Фото: Huawei

11,5-дюймовый TFT LCD-экран имеет разрешение 1440×2200 пикселей и частоту обновления в 120 Гц. Планшет работает на чипе 4G Snapdragon 7 Gen 1 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти.

Гаджет получил тыловую камеру на 13 МП и переднюю на 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 7700 мА·ч. Планшет поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт через USB-C. В качестве программного обеспечения указывают HarmonyOS 3.1.

MatePad 11.5 PaperMatte будет поставляться в сером цвете и поступит в продажу за 500 евро с 19 сентября.

Huawei Watch GT4 и Huawei Watch Ultimate Gold Edition

Часы Watch GT4 представлены в двух вариантах: 41 мм и 46 мм. Модели имеют разное время работы батареи, ведь большие часы держат заряд до 14 дней, меньшие – до 7 дней. Обе версии имеют на 20% лучшее время автономной работы, чем соответствующая модель GT3.

Устройства получили AMOLED-экраны с разрешением 466x466 пикселей. Размер дисплея для 46-миллиметровой модели составляет 1,43 дюйма, для 41-миллиметровой – 1,32 дюйма. Плотность пикселей – 326 ppi и 352 ppi соответственно.

Huawei Watch GT4 (41 мм). Фото: Huawei Huawei Watch GT4 (41 мм). Фото: Huawei Huawei Watch GT4 (46 мм). Фото: Huawei Huawei Watch GT4 (46 мм). Фото: Huawei

Watch GT4 оснащен технологией TruSeen 5.5+ – набором датчиков и алгоритмов, обеспечивающих более точный и детальный мониторинг состояния здоровья. TruSeen 5.5+ предлагает обновленные технологии отслеживания сна менструального цикла.

Часы будут доступны в Европе с 4 октября. Цены на обе модели будут стартовать от 250 евро и зависеть от ремешка (есть варианты, в частности, из фторкаучука, кожи и нержавеющей стали).

Как пишет Huawei Central, также были представлены часы ультрапремиум-класса Huawei Watch Ultimate Gold Edition. Это первые золотые умные часы от компании. Гаджет оснащен 1,5-дюймовым экраном LTPO AMOLED, который защищен сапфировым стеклом. Дисплей имеет разрешение 466x466 пикселей и 311 ppi.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition. Фото: Huawei

Huawei Watch Ultimate Gold Edition получил корпус с золотым безелем и золотой заводной головкой с 3D-трапециевидными узорами. Ремешок изготовлен из титана.

Устройство будет иметь 2 недели автономной работы и обойдется в 2999 евро. Начало продаж в Европе запланировано на октябрь.

Huawei Freebuds Pro 3

TWS-наушники FreeBuds Pro 3 являются преемниками прошлогодних FreeBuds Pro 2. Однако новая модель получила сверхвысокочастотные двойные динамики и обновленный адаптивный эквалайзер. Кроме того, в наушниках обновили систему шумоподавления и микрофонную систему.

FreeBuds Pro 3 поддерживают аудиокодеки LDAC и L2HC 2.0 Hi-Res.

Huawei Freebuds Pro 3. Фото: Huawei

Время автономной работы составляет 31 час. Зарядить устройство можно через порт USB-C или с помощью беспроводной технологии Qi.

Наушники будут стоить 200 евро и станут доступны на европейских рынках с 11 октября.

Huawei Eyewear 2

Умные очки Huawei оснащены сменными линзами Zeiss. С помощью встроенного динамика через них можно слушать до 11 часов музыки.

Huawei Eyewear 2. Фото: Huawei

Huawei Eyewear 2 получили титановую оправу весом всего 4,7 г и сенсорные боковые панели для управления.

Цена на очки будет составлять 300 евро. Они будут продаваться с 18 октября.