Не айфонами едиными: Apple показала новые часы и обновленные наушники (ФОТО)

Компания Apple, кроме линейки iPhone 15, представила часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, а также футляр для AirPods Pro 2 и проводные наушники EarPods с форматом USB-C.

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Apple Watch Series 9

Как пишет Engadget, смарт-часы Series 9 оснастили новым процессором S9 и четырехъядерным нейронным механизмом, обещающим 18 часов автономной работы. Графический процессор гаджета на 30% быстрее, чем у его предшественника.

Доступ к системе Siri будет обеспечиваться офлайн, поэтому владельцам Apple Watch Series 9 не понадобится iPhone рядом для использования голосового помощника.

Дисплей новой модели имеет максимальную яркость до 2000 нит, что вдвое превышает возможности Series 8.

Apple Watch Series 9. Фото: Apple Apple Watch Series 9. Фото: Apple Apple Watch Series 9. Фото: Apple Apple Watch Series 9. Фото: Apple

С помощью нового жеста Double Tap можно будет включить музыку, принять звонок и использовать другие функции даже не касаясь экрана, а лишь дважды сведя указательный и большой пальцы.

Series 9 будет работать под управлением watchOS 10, которая сфокусируется на виджетах и будет иметь много обновлений приложений.

Часы будут доступны в размерах 41 мм и 45 мм. Алюминиевые корпуса представлены в черном (Midnight), серебряном, розовом, красном и жемчужно-белом (Starlight) цветах, а корпуса из нержавеющей стали – в золотом, серебряном и темно-сером (Graphite). При этом будут разные ремешки, включая версию из нового материала FineWoven.

Цена на Apple Watch Series 9 будет стартовать от 399 долларов.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2, как и Series 9, будет работать на процессоре S9, будет иметь жест Double Tap, обновленную функциональность Siri и операционную систему watchOS 10.

Однако в отличие от вышеописанной модели, Ultra 2 оснастили дисплеем с яркостью до 3000 нит, а также более мощной батареей, благодаря которой часы будут работать до 36 часов от одного заряда, а в режиме низкого энергопотребления – до 72 часов.

Apple Watch Ultra 2. Фото: Apple Apple Watch Ultra 2. Фото: Apple Apple Watch Ultra 2. Фото: Apple

Часы, которые предназначены, в частности, для экстремальных спортсменов, будут иметь размер в 49 мм, как и первые Ultra.

Обойдётся новое устройство в 799 долларов. Продажи Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9 начнутся 22 сентября.

Обновленные AirPods Pro 2 и EarPods

В этом году Apple выпустила не только смартфоны, но и футляр для наушников с разъемом USB-C вместо Lightning, сообщает 9to5Mac.

Техногигант представил обновленный кейс для AirPods Pro 2, который будет доступен по умолчанию для покупателей новых наушников. При этом никакого обновления в аппаратуре не будет. Как и ранее, AirPods Pro 2 продаются в США за 249 долларов.

Футляр AirPods Pro 2 с разъемом USB-C. Фото: Apple

Помимо этого устройства, Apple выпустила версию своих проводных наушников EarPods с USB-C, которые также уже доступны в онлайн-магазине фирмы и стоят 19 долларов.