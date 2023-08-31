Apple тестирует печать стальных корпусов часов на 3D-принтерах, – Bloomberg

Apple тестирует применение 3D-принтеров для производства стального корпуса, который будет использоваться в некоторых из ее будущих смарт-часов Apple Watch. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.

По словам собеседников, этот метод позволит избежать необходимости разрезать большие металлические пластины по форме изделия. Это сократит время, необходимое для создания устройств, а также будет способствовать окружающей среде, ведь будет использоваться меньше материалов.

Новый подход также имеет потенциал касательно оптимизации цепочки поставок Apple и начала более масштабных изменений. Если работа с Apple Watch пойдет по плану, техногигант планирует расширить этот процесс на большее количество продуктов в течение нескольких лет.

В настоящее время Apple использует более традиционный подход к производству своих часов из нержавеющей стали (из этого материала изготовлено около 10% единиц Apple Watch, тогда как большинство корпусов – алюминиевые). Процесс, называемый ковкой, используется для формирования кирпичиков материала в меньший металлический блок, близкий к размеру гаджета. Затем используется машина с числовым программным управлением, чтобы вырезать металл, создать точную конструкцию и отверстия для кнопок.

В новой технологии с помощью 3D-принетров создается общий контур устройства, близкий к его фактическому размеру. Печать производится с помощью порошкообразного вещества, которое затем проходит процесс спекания. Благодаря теплу и давлению материал превращается в то, что ощущается как традиционная сталь. Точная конструкция и отверстия потом фрезеруются, как и в предыдущем процессе.

Как пишет Гурман, Apple и ее поставщики незаметно развивали этот метод в течение не менее трех лет. Последние несколько месяцев они тестировали процесс со стальными корпусами, предназначенными для Apple Watch Series 9, презентация которых состоится 12 сентября.

Пока нет гарантии того, что первые потребительские поставки новых стальных Apple Watch будут изготовлены по новой технологии, однако тестовый запуск показывает, что компания серьезно относится к этому методу. Apple также планирует применить этот подход в своих титановых часах Ultra, но это произойдет не раньше 2024 года.

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