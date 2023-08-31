Компанія Apple тестує застосування 3D-принтерів для виробництва сталевого корпусу, який використовуватиметься в деяких з її майбутніх смарт-годинників Apple Watch. Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, цей метод дозволить уникнути необхідності розрізати великі металеві пластини за формою виробу. Це скоротить час, необхідний для створення пристроїв, а також сприятиме навколишньому середовищу, адже використовуватиметься менше матеріалів.

Новий підхід також має потенціал щодо оптимізації ланцюжка поставок Apple і започаткування більш масштабних змін. Якщо робота з Apple Watch піде за планом, техногігант планує розширити цей процес на більшу кількість продуктів протягом наступних кількох років.

Наразі Apple використовує більш традиційний підхід до виробництва своїх годинників із нержавіючої сталі (із цього матеріалу виготовлені близько 10% одиниць Apple Watch, тоді як більшість корпусів – алюмінієві). Процес, який називається куванням, використовується для формування цеглинок матеріалу в менший металевий блок, близький до розміру ґаджета. Потім використовується машина з числовим програмним керуванням для того, щоб вирізати метал, створити точну конструкцію й отвори для кнопок.

У новій технології за допомогою 3D-принетрів створюється загальний контур пристрою, близький до його фактичного розміру. Друк виконується за допомогою порошкоподібної речовини, яка потім проходить процес спікання. Завдяки теплу та тиску матеріал перетворюється в те, що відчувається як традиційна сталь. Точна конструкція й отвори потім фрезеруються, як і в попередньому процесі.

Як пише Гурман, Apple та її постачальники непомітно розвивали цей метод протягом щонайменше трьох років. Останні кілька місяців вони тестували процес зі сталевими корпусами, призначеними для Apple Watch Series 9, презентація яких має відбутися 12 вересня.

Наразі немає гарантії того, що перші споживчі поставки нових сталевих Apple Watch будуть виготовлені за новою технологією, однак тестовий запуск показує, що компанія серйозно ставиться до цього методу. Apple також планує застосувати цей підхід у своїх титанових годинниках Ultra, але це відбудеться не раніше 2024 року.

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