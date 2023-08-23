Модникам сподобається. Apple Watch зможе налаштовувати циферблат залежно від кольору одягу

Компанія Apple запатентувала технологію, за допомогою якої наручний годинник зможе налаштовувати дизайн циферблата в залежності від кольору одягу користувача чи інших речей. Про це пише Apple Insider.

Зараз власники Apple Watch можуть налаштувати циферблат, наприклад, змінивши колір стрілок. Однак така зміна доступна лише в певних палітрах, а модифікація кожного елемента недоступна. Звісно, можна придбати кілька ремінців відповідно до свого вбрання, а також вручну обирати дизайн і кольори циферблата, але це складний процес.

Нова технологія від Apple має вирішити цю проблему. Теоретично, перед тим, як надіти годинник, користувачі зможуть навести його на свій костюм, сукню, взуття чи автомобіль. Розташований під дисплеєм датчик визначить колір предмета й налаштує циферблат.

У патенті описано, що випромінюватиме світло різних кольорів на зовнішній об’єкт, а датчик світла збиратиме заміри. І виявлена кількість відбитого світла може використовуватися для визначення кольору цього об’єкта.

Як зауважує 9to5Mac, Apple патентує дуже багато речей, але реалізує лише частину з них. У виданні вважають, що використання нової технології для налаштування колірної схеми циферблата навряд достатньо привабливе, щоб виправдати додаткове обладнання в годиннику. Однак можуть бути й інші цілі для впровадження датчика світла.

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