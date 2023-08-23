Модникам понравится. Apple Watch смогут настраивать циферблат в зависимости от цвета одежды

Компания Apple запатентовала технологию, с помощью которой наручные часы смогут настраивать дизайн циферблата в зависимости от цвета одежды пользователя или других вещей. Об этом пишет Apple Insider.

Сейчас владельцы Apple Watch могут настроить циферблат, например, изменив цвет стрелок. Однако такое изменение доступно только в определенных палитрах, а модификация каждого элемента недоступна. Конечно, можно приобрести несколько ремешков в соответствии со своим нарядом, а также вручную выбирать дизайн и цвет циферблата, но это сложный процесс.

Новая технология от Apple должна решить эту проблему. Теоретически, перед тем, как надеть часы, пользователи смогут навести их на свой костюм, платье, обувь или автомобиль. Расположенный под экраном датчик определит цвет предмета и настроит циферблат.

В патенте описано, что дисплей будет излучать свет разных цветов на внешний объект, а датчик света будет собирать замеры. И обнаруженное количество отраженного света может использоваться для определения цвета объекта.

Как отмечает 9to5Mac, Apple патентует очень многие вещи, но реализует лишь часть из них. В издании полагают, что использование новой технологии для настройки цветовой схемы циферблата вряд ли достаточно привлекательно, чтобы оправдать дополнительное оборудование в часах. Однако могут быть и другие цели для внедрения датчика света.

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