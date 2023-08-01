В тренде с "Барби"? Часы Apple Watch Series 9 могут выйти в розовом цвете

Будущие часы Apple Watch Series 9 будут иметь тот же дизайн, что и предыдущая серия, однако получат, в частности, розовый цвет корпуса. Об этом сообщил информатор ShrimpApplePro.

По его словам, розовый станет пятым цветом алюминиевых корпусов, предлагаемых Apple. В 8-й серии часы представлены в черном (midnight), серебряном (silver), золотом (starlight) и красном (Product RED) цветах.

Ожидается, что новые устройства будут поставляться в меньшей коробке.

Также ShrimpApplePro отмечает, что Apple Watch Series 9 будут оборудованы новым чипом. Как указывает MacRumors, таким образом информатор подтверждает слова журналиста Bloomberg Марка Гурмана: последний сообщал, что новая серия часов будет базироваться на процессоре A15 Bionic, который впервые был использован в iPhone 13.

Презентация Apple Watch Series 9 должна состояться осенью 2023 года. В феврале издание 9to5Mac со ссылкой на источник писало, что Apple рассматривает розовый цвет и для будущих iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Интересно, что розовые гаджеты Apple могут появиться на фоне успеха фильма "Барби", который вышел в июле. За несколько недель в прокате он уже собрал более 780,7 млн долларов и вошел в тройку самых кассовых лент 2023 года. Выход фэнтези-комедии породил своеобразный флешмоб: многие люди приходят на сеансы в кинотеатры в розовой одежде.