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Apple после презентации первых AR-очков: каких гаджетов ожидать от компании дальше
После того, как компания Apple представила свои первые очки смешанной реальности, она готовится к выпуску новых моделей своих гаджетов. Помимо линейки iPhone 15, этой осенью продукция фирмы пополнится двумя вариантами Apple Watch Series 9 и обновленной версией часов Ultra. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что ряд других продуктов Apple могут поступить позже. Речь идет о:
- 13-дюймовом MacBook Pro M3, 14-дюймовом MacBook Pro M3 и 16-дюймовом MacBook Pro M3 Max;
- новых iMac с 24-дюймовыми экранами, как и существующие модели (однако компания ведет и раннюю работу над iMac с экраном более 30 дюймов);
- новых моделях MacBook Air;
- обновленных iPad Pro с экранами OLED;
- новом iPad Air, который заменит текущую модель на базе чипа M1.
Также компания имеет несколько продуктов на ранней стадии разработки, включая наушники AirPods Pro третьего поколения и новое домашнее оборудование, такое как умные дисплеи и приставка Apple TV с улучшенными характеристиками.
Как пишет Bloomberg, следующее поколение гарнитур, вероятно, не станет поступать раньше 2025 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Apple перевела некоторых сотрудников, работавших над первыми очками Vision Pro, на новые версии: они будут заниматься моделью высокого класса второго поколения и гарнитурой более низкого класса.
Источник фото: ua.depositphotos.com