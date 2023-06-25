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Гаджеты
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Apple после презентации первых AR-очков: каких гаджетов ожидать от компании дальше

iPhone, смартфон
iPhone. Фото: Depositphotos

После того, как компания Apple представила свои первые очки смешанной реальности, она готовится к выпуску новых моделей своих гаджетов. Помимо линейки iPhone 15, этой осенью продукция фирмы пополнится двумя вариантами Apple Watch Series 9 и обновленной версией часов Ultra. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что ряд других продуктов Apple могут поступить позже. Речь идет о:

  • 13-дюймовом MacBook Pro M3, 14-дюймовом MacBook Pro M3 и 16-дюймовом MacBook Pro M3 Max;
  • новых iMac с 24-дюймовыми экранами, как и существующие модели (однако компания ведет и раннюю работу над iMac с экраном более 30 дюймов);
  • новых моделях MacBook Air;
  • обновленных iPad Pro с экранами OLED;
  • новом iPad Air, который заменит текущую модель на базе чипа M1.

Также компания имеет несколько продуктов на ранней стадии разработки, включая наушники AirPods Pro третьего поколения и новое домашнее оборудование, такое как умные дисплеи и приставка Apple TV с улучшенными характеристиками.

Как пишет Bloomberg, следующее поколение гарнитур, вероятно, не станет поступать раньше 2025 года.

Кроме того, Apple перевела некоторых сотрудников, работавших над первыми очками Vision Pro, на новые версии: они будут заниматься моделью высокого класса второго поколения и гарнитурой более низкого класса.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко