Apple після презентації перших AR-окулярів: яких ґаджетів очікувати від компанії далі

Після того, як компанія Apple представла свої перші окуляри змішаної реальності , вона готується до випуску нових моделей своїх ґаджетів. Крім лінійки iPhone 15, цієї осені продукція фірми поповниться двома варіантами Apple Watch Series 9 й оновленою ​​версією годинника Ultra. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що низка інших продуктів Apple можуть надійти пізніше. Йдеться про:

13-дюймовий MacBook Pro M3, 14-дюймовий MacBook Pro M3 й 16-дюймовий MacBook Pro M3 Max;

нові iMac з 24-дюймовими екранами, як й існуючі моделі (однак компанія веде й ранню роботу над iMac з екраном у понад 30 дюймів);

нові моделі MacBook Air;

оновлені iPad Pro з екранами OLED;

новий iPad Air, який замінить поточну модель на базі чіпа M1.

Також компанія має кілька продуктів на ранній стадії розробки, включаючи навушники AirPods Pro третього покоління та нове домашнє обладнання, таке як розумні дисплеї та приставка Apple TV з покращеними характеристиками.

Як пише Bloomberg, наступне покоління гарнітур, ймовірно, не почне надходити раніше 2025 року.

Крім того, Apple перевела деяких співробітників, які працювали над першими AR-окулярами Vision Pro, на нові версії: вони займатимуться моделлю високого класу другого покоління та гарнітурою нижчого класу.

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