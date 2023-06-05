Apple презентувала свої перші окуляри доповненої реальності – Vision Pro (ФОТО/ВІДЕО)

Компанія Apple представила свою першу гарнітуру доповненої реальності під назвою Vision Pro, яка "плавно" поєднує реальний і цифровий світи. Про це пише The Verge.

Пристрій управляється очима, руками та голосом. Для фізичного управління є також коліщатко.

Vision Pro позиціонується переважно як AR-пристрій, але окуляри можуть перемикатися між доповненою та повною віртуальною реальністю.

Демонстрація доповненої реальності в окулярах Vision Pro. Фото: скриншот / Apple

Гарнітура має скляну передню частину та алюмінієву раму, містить п’ять датчиків, 12 камер, дисплей 4K для кожного ока та комп’ютер, який, очевидно, охолоджується вентилятором. Система використовує процесор M2, але також містить новий чіп під назвою R1.

Компанія Zeiss створила лінзи для ґаджета, які фіксуються на магнітах. Таким чином пристроєм зможуть користуватися й люди, які носять окуляри.

Vision Pro має зовнішню батарею, яка працює до двох годин і яку можна під’єднати за допомогою кабеля. Також окуляри можна підключити до зовнішнього джерела живлення та використовувати цілий день.

Крім того, гарнітура підтримує Bluetooth-аксесуари й дозволяє підключати Mac для використання всередині системи.

Так виглядають окуляри Vision Pro. Фото: Apple

Apple обіцяє, що користувачі не будуть ізольовані від людей навколо. Окуляри показуватимуть очі за допомогою системи під назвою EyeSight, а якщо людина перебуватиме в повному режимі віртуальної реальності, екран приховуватиме їх, показуючи, що користувач недоступний.

AR-окуляри коштуватимуть від 3499 доларів й будуть продаватися з початку 2024 року – спершу на ринку США, а пізніше того року додадуться й інші країни.