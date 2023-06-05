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Apple презентовала свои первые очки смешанной реальности – Vision Pro (ФОТО/ВИДЕО)
Компания Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro, которая "плавно" сочетает реальный и цифровой миры. Об этом пишет The Verge.
Устройство управляется глазами, руками и голосом. Для физического управления есть также колесико.
Vision Pro позиционируется преимущественно как устройство дополненной реальности, но оно может переключаться и на полную виртуальную реальность.
Гарнитура имеет стеклянную переднюю часть и алюминиевую раму, содержит пять датчиков, 12 камер, 4K-дисплей для каждого глаза и компьютер, который, очевидно, охлаждается вентилятором. Система использует M2 процессор, но также содержит новый чип под названием R1.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Компания Zeiss создала линзы для гаджета, которые фиксируются на магнитах. Таким образом, устройством смогут пользоваться и люди, которые носят очки.
Vision Pro имеет наружную батарею, которая работает до двух часов и которую можно подсоединить с помощью кабеля. Также очки можно подключить к внешнему источнику питания и использовать целый день.
Кроме того, гарнитура поддерживает Bluetooth-аксессуары и позволяет подключать Mac для использования внутри системы.
Apple обещает, что пользователи не будут изолированы от людей вокруг. Очки будут показывать глаза с помощью системы под названием EyeSight, а если человек будет находиться в полном режиме виртуальной реальности, экран будет скрывать их, показывая, что пользователь недоступен.
AR-очки будут стоить от 3499 долларов и будут продаваться с начала 2024 года – сперва на рынке США, а позже в том году добавятся и другие страны.