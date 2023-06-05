Apple презентовала свои первые очки смешанной реальности – Vision Pro (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro, которая "плавно" сочетает реальный и цифровой миры. Об этом пишет The Verge.

Устройство управляется глазами, руками и голосом. Для физического управления есть также колесико.

Vision Pro позиционируется преимущественно как устройство дополненной реальности, но оно может переключаться и на полную виртуальную реальность.

Демонстрация работы очков Vision Pro. Фото: скриншот / Apple

Гарнитура имеет стеклянную переднюю часть и алюминиевую раму, содержит пять датчиков, 12 камер, 4K-дисплей для каждого глаза и компьютер, который, очевидно, охлаждается вентилятором. Система использует M2 процессор, но также содержит новый чип под названием R1.

Компания Zeiss создала линзы для гаджета, которые фиксируются на магнитах. Таким образом, устройством смогут пользоваться и люди, которые носят очки.

Vision Pro имеет наружную батарею, которая работает до двух часов и которую можно подсоединить с помощью кабеля. Также очки можно подключить к внешнему источнику питания и использовать целый день.

Кроме того, гарнитура поддерживает Bluetooth-аксессуары и позволяет подключать Mac для использования внутри системы.

Так выглядят очки Vision Pro. Фото: Apple

Apple обещает, что пользователи не будут изолированы от людей вокруг. Очки будут показывать глаза с помощью системы под названием EyeSight, а если человек будет находиться в полном режиме виртуальной реальности, экран будет скрывать их, показывая, что пользователь недоступен.

AR-очки будут стоить от 3499 долларов и будут продаваться с начала 2024 года – сперва на рынке США, а позже в том году добавятся и другие страны.