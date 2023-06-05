Представлены новые macOS и iOS: какие функции они получили

Apple представила свою новую операционную систему для компьютеров и ноутбуков – macOS 14, а также iOS 17, предназначенную для смартфонов и планшетов.

Как пишет The Verge, среди основных новинок в macOS, получившей название Sonoma, – появление виджетов на рабочем столе. Они будут динамически подстраиваться под использование, поэтому будут несколько прозрачными, когда открыта другая программа.

Так выглядят виджеты при открытой программе в macOS 14. Фото: скриншот/Apple

В новой macOS есть игровой режим – в нем повышается мощность центрального и графического процессоров, сокращаются фоновые задания и быстрее работают контроллеры PlayStation и Xbox.

Некоторые улучшения получили и видеоконференции. В частности, появилась функция Presenter Overlay, позволяющая демонстрировать экран за вами, в то время как лицо также будет видно.

Apple добавила и возможность закреплять веб-приложения на панель Dock.

Кроме того, в macOS 14 и iOS 17 будут общие нововведения. Речь идет об улучшенной функции интеллектуального ввода текста и возможности вызвать Siri, не произнося сначала слово "привет".

Все новые функции macOS. Фото: Apple

Что касается собственно iOS, то издание пишет, что в 17-й версии среди прочего появились новые функции безопасности, встроенная программа для ведения журнала и улучшенная автоисправление.

Также в iOS 17 есть новая функция транскрипции голосовой почты в реальном времени, позволяющая просматривать расшифровку сообщения, которое оставляет абонент.

Apple анонсировала и новое приложение Journal. Оно помогает следить за вашим днем, автоматически предлагает моменты, которые можно отметить в дневнике. Записи могут содержать фотографии, музыку и активность. Программа имеет сквозное шифрование, чтобы сохранить конфиденциальность.

Пользователи iOS 17 смогут также создать контакт-постер, который будет отображаться у всех, кому они будут звонить.

Так выглядят контакты-постеры в iOS 17. Фото: Apple

В операционной системе появится и новый режим под названием StandBy – он будет преобразовывать экран в дисплей с датой и временем и автоматически включаться, когда смартфон находится в горизонтальном положении во время зарядки. Пользователи смогут провести пальцем, чтобы просмотреть некоторые из выбранных фотографий. Ночью дисплей будет иметь красный тон, чтобы не мешать сну.