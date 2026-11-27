Украинская сеть заведений быстрого питания "Пузата Хата" расширила присутствие в Киеве, открыв ресторан в торгово-развлекательном центре "Аладдин". Это уже 45-я локация компании в Украине.

Как пишет Dilo, о запуске нового ресторана компания сообщила на своей официальной странице.

Новое заведение площадью 780 кв. м разместился на втором этаже торгового центра.

Ресторан работает в обычном для сети формате, объединяющем обслуживание в зале, выдачу заказов с собой (take-away) и доставку.

В ассортименте представлены традиционные блюда украинской кухни, сезонные предложения, десерты и напитки.

О сети ресторанов "Пузата хата"

"Пузата хата" – самая большая сеть ресторанов современных украинских блюд в Украине. Первый ресторан был открыт в Киеве в 2003 году.

Кроме Киева и Киевской области (где сосредоточено наибольшее количество точек) рестораны работают во Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Луцке. По состоянию на осень 2026 года сеть насчитывается 45 заведений.

Ежегодно рестораны "Пузата хата" посещают около 20 млн украинцев.

Напомним, в 2025 году McDonald's получил 21,3 млрд грн выручки в Украине, KFC - 3,66 млрд грн, а "Пузата Хата" - 1,43 млрд грн. Украинская сеть вошла в тройку лидеров, аккумулировав обороты через две связанные компании и став единственным локальным брендом наряду с международными игроками.