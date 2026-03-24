Тройка лидеров ресторанного рынка заработала более 26 млрд грн в год: как среди McDonald’s и KFC оказалась "Пузата Хата"
В 2025 году McDonald's получил 21,3 млрд грн выручки в Украине, KFC — 3,66 млрд грн, а "Пузата Хата" — 1,43 млрд грн. Украинская сеть вошла в тройку лидеров, аккумулировав обороты через две связанные компании и став единственным локальным брендом наряду с международными игроками.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.
Крупнейшие ресторанные сети Украины по доходу
Ресторанный рынок Украины продолжает сконцентрироваться вокруг крупных международных брендов и нескольких сильных локальных сетей. Лидером остается McDonald's, оборот которого в 2025 году превысил 21,3 млрд. грн.
На втором месте — KFC, работающий в Украине из-за нескольких франчайзи. Совокупный оборот трех компаний-операторов составляет около 3,7 млрд грн.
Среди украинских сетей наибольшие обороты демонстрируют "Пузата Хата", Domino's Pizza, Сушия, Salateira, а также ряд активно развивающихся локальных брендов в крупных городах.
|№
|Бренд
|Юридическое лицо
|Доход в 2025 году
|1.
|McDonald's
|ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд"
|21,3 млрд грн
|2.
|KFC в Украине
|"Тести Фуд", "Глобальная ресторанная группа – Украина", "ДТС-Харьков"
|3,66 млрд грн
|3.
|"Пузата Хата"
|"Деклар", "Примиор"
|1,43 млрд грн
|4.
|Domino's Pizza
|ООО "Доминос Пицца Юкрейн"
|634,1 млн грн
|5.
|Сушья
|ООО "Сушия"
|340,1 млн грн
|6.
|Emily Resort
|ЧП "Королевская пивоварня"
|281,7 млн грн
|7.
|Yapiko
|ООО "Фудделивери"
|267,5 млн грн
|8.
|Мир Фреш
|ООО "Мир Фреш"
|200,1 млн грн
|9.
|Salateira
|ООО "Салатейра"
|193,6 млн грн
|10.
|SHOco
|ООО "Львовская выпечка"
|138,9 млн грн
KFC
Сеть KFC в Украине работает через несколько франчайзи. В рейтинг включен совокупный доход трех компаний-операторов:
- ООО "Тести Фуд";
- ООО "Глобальная ресторанная группа – Украина";
- ООО "ДТС-Харьков".
Итого они сформировали оборот в размере 3,66 млрд грн в 2025 году, что на 31,6% больше, чем в 2024 году.
McDonald's
Выручка McDonald's в 2025 году выросла на 26,62% по сравнению с 2024 годом.
Прессслужба McDonald's в Украине сообщила Delo.ua , что в 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила 5 существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области — в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.
"Кроме того, во Львове начал работать первый ресторан McDonald's с концепцией устойчивого дизайна. Всего с 2022 года компания открыла 33 новых заведения, расширив сеть более чем на 25% за этот период", - заявили в пресс-службе.
Компания также сообщила, что в 2026 году МакДональдз продолжает последовательно расширять сеть в Украине, инвестируя в государственную экономику.
С начала года компания уже открыла 4 новых заведения: в селе Басовка Львовской области, Киеве, Львове и Ирпене Киевской области.
"Приоритетными направлениями развития остаются открытия ресторанов в городах-миллионниках и их сателлитах, в областных центрах, на трассах и туристических локациях, а также расширение присутствия в городах, где уже работает McDonald's", - отметили Delo.ua в пресс-службе.
"Пузата Хата"
Сеть "Пузата Хата" также, как и KFC, работает через несколько юридических лиц. Анализ финансовой отчетности показывает, что операционная деятельность сети в разные годы отражалась в разных компаниях. В частности:
- ООО "Деклар" в 2025 году показало 1,15 млрд грн дохода;
- ООО "Примиор" - 284,5 млн грн.
Как установило Delo.ua , финансовая отчетность свидетельствует о переходе операционной деятельности между юридическими лицами в 2024–2025 годах, поэтому для рейтинга доходы этих компаний были объединены.
Emily Resort
В рейтинг включен Emily Resort, один из крупнейших гостинично-ресторанных комплексов Львова.
В финансовой отчетности ресторанный бизнес комплекса отражается через ЧП "Королевская пивоварня", которая в 2025 году показала 281,7 млн. грн дохода.
На связь компании с Emily Resort указывает контактная информация предприятия, где используется корпоративная электронная почта домена emilyresort.com.ua, а также расположение производственной площадки в Винниках на территории инфраструктуры курорта.
Yapiko
Сеть Yapiko представлена в рейтинге через ООО "Фудделивери", зарегистрированное в 2025 году.
Компания показала 267,5 млн. грн дохода уже в первый год работы. Связь с брендом подтверждается контактными данными предприятия — в реестре указана корпоративная почта домена yaposhka.od.ua, используемого сетью ресторанов Yapiko.
SHOco
Сеть пекарен-кондитерских SHOco в рейтинге представляет ООО "Львовская выпечка".
Компания демонстрирует быстрый рост: ее оборот увеличился с 61 млн. грн. в 2024 году до почти 139 млн. грн. в 2025 году. Руководителем компании является предприниматель Роман Шуптар, развивающий сеть пекарен и кофеен SHOco.
Компании, исключенные из рейтинга
При подготовке рейтинга несколько компаний были исключены из-за отсутствия подтверждения их связи с ресторанными сетями.
Кондитерский дом "Кокос"
По финансовой отчетности ООО "Кондитерский дом "Кокос"" в 2025 году компания показала более 620 млн грн дохода, что могло бы вывести компанию в верхнюю часть рейтинга.
В то же время, анализ открытых данных показывает, что компания фактически не имеет публично известной сети ресторанов или заведений, не демонстрирует истории развития бренда и имеет минимальное количество работников.
Из-за отсутствия подтверждений того, что предприятие представляет ресторанную сеть, компания была исключена из рейтинга.
Alex Malen
Также из рейтинга исключен ООО "Холдинг Алекс Мален", которое в 2025 году задекларировало 227,6 млн грн дохода.
Компания была зарегистрирована в 2025 году, ее основной КВЭД – деятельность ресторанов. Несмотря на значительный оборот, в открытых источниках не удалось найти информацию о сети ресторанов или брендах, которые могла бы представлять эта компания.
Ресторанные группы, которые сложно сосчитать
Некоторые крупные ресторанные группы не попадают в такие рейтинги из-за сложной юридической структуры.
В частности, киевская ресторанная группа GastroFamily, принадлежащая ресторатору Елене Борисовой (Грубич), объединяет десятки заведений. По данным открытых реестров, количество юридических лиц, связанных с группой в сфере ресторанного бизнеса, составляет несколько десятков, а обороты распределены между разными компаниями.
Подобная структура характерна и для львовского ресторанного холдинга !FEST, развивающего сети "Пьяная вишня", "Криивка", "Реберня", "Красная лампа".
Например:
- ООО "Сеть ресторанов "Фест"" - 18,5 млн грн дохода в 2025 году;
- ООО "Пьяная вишня на Васильковской" - 17,7 млн грн.
Совокупный оборот этих двух компаний превышает 36 млн грн.
"Львовские круассаны"
Похожая ситуация и с сетью "Львовские круасаны". Несмотря на большое количество заведений в Украине и за рубежом, в открытых базах нет одного юридического лица, которое аккумулировало оборот всей сети.
Сеть работает через несколько операторов и франчайзи, поэтому ее реальные масштабы сложно оценить по финансовой отчетности отдельных компаний.
Как формировался рейтинг
Рейтинг сформирован на основе финансовой отчетности компаний с основным КВЭД 56.10 - деятельность ресторанов и услуг мобильного питания. В случаях, когда бренд работает через несколько юридических лиц, их доходы были агрегированы.