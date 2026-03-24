Тройка лидеров ресторанного рынка заработала более 26 млрд грн в год: как среди McDonald’s и KFC оказалась "Пузата Хата"

В 2025 году McDonald's получил 21,3 млрд грн выручки в Украине, KFC — 3,66 млрд грн, а "Пузата Хата" — 1,43 млрд грн. Украинская сеть вошла в тройку лидеров, аккумулировав обороты через две связанные компании и став единственным локальным брендом наряду с международными игроками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Крупнейшие ресторанные сети Украины по доходу

Ресторанный рынок Украины продолжает сконцентрироваться вокруг крупных международных брендов и нескольких сильных локальных сетей. Лидером остается McDonald's, оборот которого в 2025 году превысил 21,3 млрд. грн.

На втором месте — KFC, работающий в Украине из-за нескольких франчайзи. Совокупный оборот трех компаний-операторов составляет около 3,7 млрд грн.

Среди украинских сетей наибольшие обороты демонстрируют "Пузата Хата", Domino's Pizza, Сушия, Salateira, а также ряд активно развивающихся локальных брендов в крупных городах.

№ Бренд Юридическое лицо Доход в 2025 году 1. McDonald's ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд" 21,3 млрд грн 2. KFC в Украине "Тести Фуд", "Глобальная ресторанная группа – Украина", "ДТС-Харьков" 3,66 млрд грн 3. "Пузата Хата" "Деклар", "Примиор" 1,43 млрд грн 4. Domino's Pizza ООО "Доминос Пицца Юкрейн" 634,1 млн грн 5. Сушья ООО "Сушия" 340,1 млн грн 6. Emily Resort ЧП "Королевская пивоварня" 281,7 млн грн 7. Yapiko ООО "Фудделивери" 267,5 млн грн 8. Мир Фреш ООО "Мир Фреш" 200,1 млн грн 9. Salateira ООО "Салатейра" 193,6 млн грн 10. SHOco ООО "Львовская выпечка" 138,9 млн грн

KFC

Сеть KFC в Украине работает через несколько франчайзи. В рейтинг включен совокупный доход трех компаний-операторов:

ООО "Тести Фуд";

ООО "Глобальная ресторанная группа – Украина";

ООО "ДТС-Харьков".

Итого они сформировали оборот в размере 3,66 млрд грн в 2025 году, что на 31,6% больше, чем в 2024 году.

McDonald's

Выручка McDonald's в 2025 году выросла на 26,62% по сравнению с 2024 годом.

Прессслужба McDonald's в Украине сообщила Delo.ua , что в 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила 5 существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области — в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.

"Кроме того, во Львове начал работать первый ресторан McDonald's с концепцией устойчивого дизайна. Всего с 2022 года компания открыла 33 новых заведения, расширив сеть более чем на 25% за этот период", - заявили в пресс-службе.

Компания также сообщила, что в 2026 году МакДональдз продолжает последовательно расширять сеть в Украине, инвестируя в государственную экономику.

С начала года компания уже открыла 4 новых заведения: в селе Басовка Львовской области, Киеве, Львове и Ирпене Киевской области.

"Приоритетными направлениями развития остаются открытия ресторанов в городах-миллионниках и их сателлитах, в областных центрах, на трассах и туристических локациях, а также расширение присутствия в городах, где уже работает McDonald's", - отметили Delo.ua в пресс-службе.

"Пузата Хата "

Сеть "Пузата Хата" также, как и KFC, работает через несколько юридических лиц. Анализ финансовой отчетности показывает, что операционная деятельность сети в разные годы отражалась в разных компаниях. В частности:

ООО "Деклар" в 2025 году показало 1,15 млрд грн дохода;

ООО "Примиор" - 284,5 млн грн.

Как установило Delo.ua , финансовая отчетность свидетельствует о переходе операционной деятельности между юридическими лицами в 2024–2025 годах, поэтому для рейтинга доходы этих компаний были объединены.

Emily Resort

В рейтинг включен Emily Resort, один из крупнейших гостинично-ресторанных комплексов Львова.

В финансовой отчетности ресторанный бизнес комплекса отражается через ЧП "Королевская пивоварня", которая в 2025 году показала 281,7 млн. грн дохода.

На связь компании с Emily Resort указывает контактная информация предприятия, где используется корпоративная электронная почта домена emilyresort.com.ua, а также расположение производственной площадки в Винниках на территории инфраструктуры курорта.

Yapiko

Сеть Yapiko представлена в рейтинге через ООО "Фудделивери", зарегистрированное в 2025 году.

Компания показала 267,5 млн. грн дохода уже в первый год работы. Связь с брендом подтверждается контактными данными предприятия — в реестре указана корпоративная почта домена yaposhka.od.ua, используемого сетью ресторанов Yapiko.

SHOco

Сеть пекарен-кондитерских SHOco в рейтинге представляет ООО "Львовская выпечка".

Компания демонстрирует быстрый рост: ее оборот увеличился с 61 млн. грн. в 2024 году до почти 139 млн. грн. в 2025 году. Руководителем компании является предприниматель Роман Шуптар, развивающий сеть пекарен и кофеен SHOco.

Компании, исключенные из рейтинга

При подготовке рейтинга несколько компаний были исключены из-за отсутствия подтверждения их связи с ресторанными сетями.

Кондитерский дом "Кокос"

По финансовой отчетности ООО "Кондитерский дом "Кокос"" в 2025 году компания показала более 620 млн грн дохода, что могло бы вывести компанию в верхнюю часть рейтинга.

В то же время, анализ открытых данных показывает, что компания фактически не имеет публично известной сети ресторанов или заведений, не демонстрирует истории развития бренда и имеет минимальное количество работников.

Из-за отсутствия подтверждений того, что предприятие представляет ресторанную сеть, компания была исключена из рейтинга.

Alex Malen

Также из рейтинга исключен ООО "Холдинг Алекс Мален", которое в 2025 году задекларировало 227,6 млн грн дохода.

Компания была зарегистрирована в 2025 году, ее основной КВЭД – деятельность ресторанов. Несмотря на значительный оборот, в открытых источниках не удалось найти информацию о сети ресторанов или брендах, которые могла бы представлять эта компания.

Ресторанные группы, которые сложно сосчитать

Некоторые крупные ресторанные группы не попадают в такие рейтинги из-за сложной юридической структуры.

В частности, киевская ресторанная группа GastroFamily, принадлежащая ресторатору Елене Борисовой (Грубич), объединяет десятки заведений. По данным открытых реестров, количество юридических лиц, связанных с группой в сфере ресторанного бизнеса, составляет несколько десятков, а обороты распределены между разными компаниями.

Подобная структура характерна и для львовского ресторанного холдинга !FEST, развивающего сети "Пьяная вишня", "Криивка", "Реберня", "Красная лампа".

Например:

ООО "Сеть ресторанов "Фест"" - 18,5 млн грн дохода в 2025 году;

ООО "Пьяная вишня на Васильковской" - 17,7 млн грн.

Совокупный оборот этих двух компаний превышает 36 млн грн.

"Львовские круассаны"

Похожая ситуация и с сетью "Львовские круасаны". Несмотря на большое количество заведений в Украине и за рубежом, в открытых базах нет одного юридического лица, которое аккумулировало оборот всей сети.

Сеть работает через несколько операторов и франчайзи, поэтому ее реальные масштабы сложно оценить по финансовой отчетности отдельных компаний.

Как формировался рейтинг

Рейтинг сформирован на основе финансовой отчетности компаний с основным КВЭД 56.10 - деятельность ресторанов и услуг мобильного питания. В случаях, когда бренд работает через несколько юридических лиц, их доходы были агрегированы.