Во Львове открылся современный McDonald's в историческом здании (ФОТО)

Макдональдс
Макдональдс. Фото

В центре Львова на Площади Рынок открылся новый ресторан McDonald's (МакДональдс). Заведение занимает 935 м², создало 80 рабочих мест и объединяет современный сервис с сохранением исторических элементов здания.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компания.

Новый ресторан "МакДональдс"

Во Львове на Площади Рынок, 19–21 открылся новый ресторан сети "МакДональдс". Это 124-е заведение компании в Украине и 14-е во Львове.

Ресторан расположен в центре города рядом с ратушей. Во время реконструкции здания восстановили фасады и внутренние конструкции, обновили кровлю и инженерные сети, сохранены аутентичные архитектурные элементы.

Заведение имеет площадь 935 м²: 38 мест на первом этаже и 148 в подвальном помещении. Заказ можно оформить с 7:00 до 23:00 через терминалы самообслуживания, сервис доставки МакДеливери или функцию Мобильный заказ.

Открытие нового ресторана создало 80 рабочих мест.

Фото 2 — Во Львове открылся современный McDonald&#39;s в историческом здании (ФОТО)
Фото 3 — Во Львове открылся современный McDonald&#39;s в историческом здании (ФОТО)
Фото 4 — Во Львове открылся современный McDonald&#39;s в историческом здании (ФОТО)

Напомним, что McDonald's рассматривает возможность возобновления работы заведения в Николаеве, которое закрыто с начала полномасштабного вторжения. В то же время, конкретных сроков открытия пока нет.

Автор:
Ольга Опенько